России сложно его обмануть: аналитик назвал 4 причины, почему именно Буданов возглавил ОП

Владимир Зеленский назначил новым главой Офиса Президента Украины Кирилла Буданова, который руководил ГУР. Есть ряд причин, почему украинский лидер выбрал именно его.

Говорится о возможности контролировать процессы внутри страны и работать над переговорами, доверие к Буданову, его популярность среди украинцев и связи с США. Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов озвучил 24 Каналу мнение, что назначение Буданова – это положительный сигнал.

Почему Зеленский выбрал Буданова?

Сергей Стуканов отметил, что прежде всего Зеленскому нужен был человек, который может держать под контролем процессы внутри страны, но так же приобщиться к треку переговоров. Возможно, он захочет вернуть руководителя Офиса Президента как главу делегации, которая будет встречаться с американцами, потенциально – с россиянами. Это должна быть сильная и влиятельная фигура.

Второй фактор – это доверие украинского лидера к Кириллу Буданову, установленный контакт. Также решению Зеленского могло способствовать то, что сейчас, по многочисленным опросам, украинцы благосклонно относятся к нему и ГУР. Важно, чтобы руководитель ОПУ продолжал активно работать над мирными переговорами.

Это момент, связан с осведомленностью руководителя ГУР не только с реальными процессами внутри Украины, но и внутри России. Когда сильная фигура с глубоким пониманием реального положения участвует в переговорах, то для врага, оппонента усложняется возможность вводить в заблуждение, добиваться каких-то своих задач. Поэтому это фактор связей и уважения Кирилла Буданова среди западных спецслужб, следовательно, и правительств,

– пояснил эксперт.

Кроме того, важными являются связи Буданова с США. Это означает, что глава Офиса Президента сразу может быть воспринят на самом высоком уровне лидеров государств, спецслужб. Поэтому это не создает какого-то переходного периода, когда человек должен освоиться, его должны принять и так далее.

