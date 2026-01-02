Политолог предположил, как назначение Буданова повлияет на переговорный процесс с США

Новым руководителем Офиса Президента Украины станет начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Перед ним будут стоять очень важные задачи –как военные, так и дипломатические.

В частности, такое решение должно улучшить переговорный процесс. Политолог Олег Саакян озвучил 24 Каналу мнение, что одной из задач Буданова будет стать главой переговорной группы со стороны Украины и ключевым коммуникатором в направлении Штатов.

Какие задачи стоят перед Будановым?

Олег Саакян считает, что для украинской власти было важно назначить на должность главы ОПУ человека, который весомый для общества, а также не ассоциируется с бывшим руководителем Андреем Ермаком. Вероятно, был нужен человек, который представляет спецслужбы, военный блок.

Поэтому перед новым руководителем стоят военные и дипломатические задачи. Буданов по своему профилю ассоциируется и с переговорами с россиянами, он участвовал в таких. ГУР является ключевым субъектом по переговорам по пленным и так далее,

– подчеркнул он.

Также Буданов ассоциируется с армией. Но в то же время он может иметь общий язык со спецслужбами. Кроме того, один из важных факторов – не факт, что он будет удобным переговорщиком со стороны Украины для США, но он будет понятен для американцев. Возможно, Киев рассчитывает, что такое решение положительно повлияет на переговоры.

Поэтому я думаю, что одна из ключевых задач, на которую рассчитывают во внешнеполитическом разрезе – то, что он станет главой переговорной группы со стороны Украины и ключевым коммуникатором, переговорщиком на направлении Штатов,

– предположил политолог.

Что известно о назначении Буданова?