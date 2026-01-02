В частности, такое решение должно улучшить переговорный процесс. Политолог Олег Саакян озвучил 24 Каналу мнение, что одной из задач Буданова будет стать главой переговорной группы со стороны Украины и ключевым коммуникатором в направлении Штатов.
Какие задачи стоят перед Будановым?
Олег Саакян считает, что для украинской власти было важно назначить на должность главы ОПУ человека, который весомый для общества, а также не ассоциируется с бывшим руководителем Андреем Ермаком. Вероятно, был нужен человек, который представляет спецслужбы, военный блок.
Поэтому перед новым руководителем стоят военные и дипломатические задачи. Буданов по своему профилю ассоциируется и с переговорами с россиянами, он участвовал в таких. ГУР является ключевым субъектом по переговорам по пленным и так далее,
– подчеркнул он.
Также Буданов ассоциируется с армией. Но в то же время он может иметь общий язык со спецслужбами. Кроме того, один из важных факторов – не факт, что он будет удобным переговорщиком со стороны Украины для США, но он будет понятен для американцев. Возможно, Киев рассчитывает, что такое решение положительно повлияет на переговоры.
Поэтому я думаю, что одна из ключевых задач, на которую рассчитывают во внешнеполитическом разрезе – то, что он станет главой переговорной группы со стороны Украины и ключевым коммуникатором, переговорщиком на направлении Штатов,
– предположил политолог.
Что известно о назначении Буданова?
Владимир Зеленский 2 января назвал кандидатуру на должность главы Офиса Президента Украины. Он предложил ее нынешнему руководителю ГУР МО Кириллу Буданову. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что процесс запустили.
Кирилл Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис Президента. Он назвал эту должность "еще одним рубежом ответственности перед страной".
Стало известно, что Владимир Зеленский планирует назначить Олега Иващенко начальником ГУР. Сейчас он занимает должность руководителя Службы внешней разведки.