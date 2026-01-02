Зокрема, таке рішення повинно покращити переговорний процес. Політолог Олег Саакян озвучив 24 Каналу думку, що одним із завдань Буданова буде стати очільником перемовної групи з боку України та ключовим комунікатором у напрямку Штатів.

Які завдання стоять перед Будановим?

Олег Саакян вважає, що для української влади було важливо призначити на посаду очільника ОПУ людину, яка вагома для суспільства, а також не асоціюється із колишнім керівником Андрієм Єрмаком. Ймовірно, була потрібна людина, яка представляє спецслужби, воєнний блок.

Тому перед новим очільником стоять воєнні та дипломатичні завдання. Буданов за своїм профілем асоціюється і з переговорами з росіянами, він брав участь у таких. ГУР є ключовим суб'єктом по переговорах щодо полонених і так далі,

– підкреслив він.

Також Буданов асоціюється з армією. Але водночас він може мати спільну мову зі спецслужбами. Крім того, один з важливих факторів – не факт, що він буде зручним перемовником з боку України для США, але він буде зрозумілий для американців. Можливо, Київ розраховує, що таке рішення позитивно вплине на переговори.

Тому я думаю, що одне з ключових завдань, на яке розраховують в зовнішньополітичному розрізі – те, що він стане очільником переговорної групи з боку України та ключовим комунікатором, перемовником на напрямку Штатів,

– припустив політолог.

