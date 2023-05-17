После войны мы должны готовиться к подобным ситуациям – Буданов о соседстве с Россией

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинцы должны быть готовы к войнам в будущем. По его словам "наш глуповатый сосед никуда не денется".

Глава разведки сказал, что украинцам следует понимать, что как бы ни видоизменилась Россия, какая-то ее часть будет граничить с Украиной. Этого, по словам Буданова, не избежать.

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Обречена ли Украина на бесконечную войну

Надо понимать, что кусок, в котором находится город Москва, точно будет называться Российской Федерацией, Российской империей, Россией, Московией – как угодно. Но это как раз тот кусок, который граничит с нами на севере,

– сказал глава ГУР.

Вероятнее всего, захватнические попытки этого куска будут снова набирать новую силу и повторяться. Собеседник Буданова после подобных слов предположил, что Украина обречена на бесконечное противостояние с Россией.

На что чиновник ответил: "ну если у нас глупый сосед, то что поделаешь. Мы должны быть сильными, чтобы этот глупый сосед не пытался делать такие вещи. Это дело исключительно наше – не позволять никому влезать к нам".

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Буданов добавил, что после войны придется сделать выводы и не допускать подобные вещи в будущем. Кроме того, следует сознательно и системно готовиться к возможным схожим ситуациям.

Запрос на безопасность общество будет ощущать еще не менее 10 лет после окончания войны, сказал глава разведки.

Силы обороны уничтожают врага

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессорка осталась без 200 590 своих солдат. А за минувшие сутки наши защитники и защитницы отправили на тот свет 610 бойцов так называемой "второй армии мира".

Также россияне потеряли немало техники в войне, развязанной против Украины. Актуальная статистика потерь россиян выглядит следующим образом: