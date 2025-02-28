Спецпредставитель Путина через связи хочет принудить США к выгодной Кремлю сделке, – Bloomberg

Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина по внешнеэкономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пытается заманить США в сделку по Украине на условиях, которые будут выгодны Кремлю.

Для этого приближенный к Путину чиновник использует свои деловые связи и бизнес-предложения. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленных с дискуссиями, передает 24 Канал.

Смотрите также Киевлянин, друг дочери Путина и организатор переговоров с Трампом: кто такой Кирилл Дмитриев

Как Дмитриев пытается повлиять на США

По данным источников, Дмитриев убедил Путина развивать связи с президентом США на основе деловых возможностей, и ему дали. Теперь его главная задача заключается в том, чтобы "подсадить" Трампа и его главных советников, в частности Илона Маска, на перспективы крупных деловых сделок с Россией.

Согласно обнародованной информации, Кремль увидел возможность для таких переговоров после того, как Трамп начал требовать доступ к минеральным ресурсам Украины. Политолог Евразийского центра Карнеги в Берлине Екатерина Шульман предположила, зачем это Москве.

Россия ищет способы использовать то, что она считает прагматизмом Трампа, и то, сработает ли коммерческий подход с бизнесменами в его команде,

– заявила она.

По ее словам, Спецпредставитель Путина "вписывается в эту концепцию как инвестор и посредник, который давно знает людей из окружения Трампа". Российский диктатор подкрепил эту тактику, когда предложил работать с США в сфере добычи редкоземельных металлов на территории страны-агрессора.

Таким образом Владимир Путин показал, что у России "гораздо больше таких ресурсов, чем у Украины". Он предложил продать около 2 миллионов тонн алюминия в США, если Дональд Трамп решит снять ограничения на импорт. Он рассматривал создание совместного предприятия по алюминию в Сибири.

Как сообщил Дмитриев журналистам в Эр-Рияде, США и Россия также рассматривают совместные проекты в Арктике и других регионах. В то же время Дмитрий Песков говорит, что "предметного обсуждения вопроса экономического сотрудничества пока не было", поскольку прежде всего должно быть "урегулирование".

Bloomberg пишет, что Дмитриев стал значимой фигурой в стратегии Путина по взаимодействию с Трампом во время встречи в Саудовской Аравии. Хотя и не участвовал в переговорах, он, имея прочные отношения с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, выступал в роли координатора.

В то же время существует множество препятствий для участия американского бизнеса в России. Ряд западных корпораций покинули Россию, Москва же в свою очередь наложила жесткие ограничения на стоимость продажи компаний и конфисковала местные дочерние фирмы тех, кто пытался уйти с российского рынка.