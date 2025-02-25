Путин назначил операцию "преемник" и начинает аккуратно передавать власть, Мурзагулов

В России выплыла "темная лошадка" из окружения Владимира Путина, которая может быть его преемником. Интересно, что это лицо является другом дочери российского диктатора и помогла осуществить переговоры между США и Россией.

Речь идет о Кирилле Дмитриеве, который стал спецпредставителем Путина. Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что из-за врагов "команды" Дмитриева в Кремле начнется война за власть.

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Путин готовится к передаче власти

Дмитриев, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций, по словам писателя, является "девушкой на выданье". Он фактически является спецпредставителем российского диктатора.

Вероятно, что именно Дмитриев организовал переговоры США и России. По мнению Мурзагулова, сейчас все будет зависеть от того, удастся ли ему убедить американцев и европейцев ослабить санкционное давление на Россию и вообще вернуть агрессора на мировую политическую арену.

Самого же Дмитриева определенный круг лиц в России очень ждал и после переговоров в Эр-Рияде его фигура стала достаточно перспективной.

По сути, Путин назначил операцию "преемник" и начинает аккуратно передавать власть. Путин сам прошел такую операцию с Ельциным в 1999 году,

– подчеркнул он.

Сейчас российский диктатор отвергает всех своих "друзей" и начинает передавать власть своей семье. Дмитриев является другом дочери диктатора Екатерины Тихоновой, в этот узкий круг лиц также входит министр обороны Андрей Белоусов.

Некоторые среди этих людей есть младшие. Они не лучшие, но имеют не такие "чекистские" взгляды на жизнь и методы. Однако все они моральные банкроты,

– отметил писатель.

Мурзагулов добавил, что с другой стороны в Кремле есть люди, которые уже давно были рядом с Путиным. Они призывают диктатора не доверять власть Дмитриеву и его дочери.

Вероятно, что сейчас в России начнется война между этими лагерями. От власти будут зависеть их жизни, ведь кто-то может "случайно" умереть, а кого-то посадят в тюрьму в случае "проигрыша".