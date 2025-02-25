Мовиться про Кіріла Дмітрієва, який став спецпредставником Путіна. Про це 24 Каналу розповів письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що через ворогів "команди" Дмітрієва в Кремлі почнеться війна за владу.

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Путін готується до передачі влади

Дмитрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій, за словами письменника, є "дівчиною на виданні". Він фактично є спецпредставником російського диктатора.

Ймовірно, що саме Дмітрієв організував переговори США та Росії. На думку Мурзагулова, зараз все залежатиме від того, чи вдасться йому переконати американців та європейців послабити санкційний тиск на Росію та загалом повернути агресора на світову політичну арену.

Самого ж Дмітрієва певне коло осіб в Росії дуже чекало і після переговорів в Ер-Ріяді його фігура стала досить перспективною.

По суті, Путін призначив операцію "наступник" і починає акуратно передавати владу. Путін сам пройшов таку операцію з Єльциним в 1999 році,

– наголосив він.

Зараз російський диктатор відкидає усіх своїх "друзів" та починає передавати владу своїй сім'ї. Дмітрієв є другом доньки диктатора Єкатєріни Тихонової, до цього вузького кола осіб також входить міністр оборони Андрєй Бєлоусов.

Деякі серед цих людей є молодші. Вони не кращі, але мають не такі "чекістські" погляди на життя та методи. Однак усі вони моральні банкрути,

– зазначив письменник.

Мурзагулов додав, що з іншого боку в Кремлі є люди, які вже давно були поруч з Путіним. Вони закликають диктатора не довіряти владу Дмітрієву та його доньці.

Ймовірно, що зараз в Росії розпочнеться війна між цими таборами. Від влади будуть залежати їхні життя, адже хтось може "випадково" померти, а когось посадять до в'язниці у разі "програшу".