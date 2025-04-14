Что известно о 13-летнем герое из Сум, который спас людей из горящего автобуса

13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В эпицентре атаки оказался общественный транспорт. Именно на проезжей части погибло наибольшее количество людей. В момент обстрела 13-летний Кирилл Ильяшенко вместе с мамой находился в автобусе, который мгновенно охватило пламя.

13-летний мальчик выпрыгнул из горящего автобуса, разблокировал двери и помог спасти уцелевших пассажиров, передает 24 Канал.

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Что известно о маленьком герое

Сам подросток получил ранения – три осколка попали в голову. Один из них врачам уже удалось достать. Сейчас парень находится под наблюдением медиков.

У мамы школьника – Марины – лицо посечено стеклом, угрозы здоровью нет, ее недавно отпустили домой.

Известно, что Кирилл учится в 8 классе Сумской школы №4, а также он воспитанник ДЮСШ "Факел", где занимается вольной борьбой.

В учебном заведении Кирилла отреагировали на событие.

"Этот героический поступок достоин благодарности и уважения. Кирилл, мы гордимся тобой и твоим мужеством! Скорейшего тебе выздоровления, наш Герой!, – говорится в заметке школы.

Напомним, что в результате атаки на Сумы погибли 34 человека. Среди них – шестиклассник Максим Мартыненко с родителями, пианистка Елена Когут, водитель автобуса Николай Леон, нотариус Людмила Ващенко.