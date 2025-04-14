13-річний хлопчик вистрибнув з палаючого автобуса, розблокував двері та допоміг врятувати пасажирів, які були ще живі, передає 24 Канал.

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Що відомо про маленького героя

Сам підліток зазнав поранень – три уламки влучили в голову. Один із них лікарям уже вдалося дістати. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків.

У мами школяра – Марини – обличчя посічене склом, загрози здоров’я немає, її нещодавно відпустили додому.

Відомо, що Кирило навчається у 8 класі Сумської школи №4, а також він вихованець ДЮСШ "Факел", де займається вільною боротьбою.

У навчальному закладі Кирила відреагували на подію.

"Цей героїчний вчинок гідний вдячності та пошани. Кирило, ми пишаємося тобою й твоєю мужністю! Найшвидшого тобі одужання, наш Герою!, – йдеться у дописі школи.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Суми загинули 34 людини. Серед них – шестикласник Максим Мартиненко з батьками, піаністка Олена Когут, водій автобуса Микола Леон, нотаріус Людмила Ващенко.