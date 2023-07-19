Никакой независимости: патриарх Кирилл заявил, что УПЦ МП – неотделимая часть РПЦ
Глава российской православной церкви Кирилл заявил, что сохраняется "крепкое единство" их церкви с УПЦ МП. Однако посетовал, что якобы церковь в Украине пытаются разделить.
Кирилл, благословлявший российские войска на войну в Украине, соответствующее заявление сделал во время так называемой проповеди 18 июля. Следует добавить, что в УПЦ МП заявляли о якобы отсоединение от российской православной церкви, пишет 24 Канал.
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Что заявил Кирилл, благословляющий войска России на войну в Украине
Сохраняется, хотя и недостаточно ярко выраженное, на мой взгляд, крепкое единство российской православной церкви. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать православную церковь на Украине (Кирилл сказал "на", а не "в" Украине – 24 Канал) от полноты российской православной церкви,
– заявил так называемый патриарх.
Он также жаловался, что так называемая "Святая Русь", под которой он понимает Украину и Белорус, "вновь разделилась через измену, желание угодить каким-то далеко отдаленным от нашей страны (России – 24 Канал) политическим силам".
По кремлевским методикам, путинский патриарх заявил, что война в Украине якобы "не против плоти и крови, но против "мироправителей тьмы".
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Кратко о псевдонезависимости УПЦ МП
- Буквально 27 мая 2022 года собор УПЦ МП принял решение о "полной самостоятельности и независимости УПЦ МП". Речь шла о том, что церковь московского патриархата внесла дополнения и изменения в устав, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости украинской православной церкви московского патриархата.
- После этого глава Православной церкви Украины Эпифаний заявил, что на самом деле МП и дальше сохраняет единство с патриархом Кириллом.
- Кроме того, Госэтнополитики проанализировало новую редакцию устава об управлении УПЦ МП и обнародовало свои выводы. Оказалось, что УПЦ МП не является независимой в управлении от российской православной церкви. Ведь православное каноническое право не оперирует понятием "независимая и самостоятельная в своем управлении".
- Итак, без автокефалии, которую УПЦ МП не предоставили, она остается "структурным подразделением своей материнской церкви с той или иной степенью самостоятельности в своей деятельности".