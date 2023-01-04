Большой радостью является то, что умирают не только россияне, пришедшие с оружием убивать мирных людей, но и – "военные корреспонденты", которые годами отрабатывают повестку Кремля. В частности, стало известно о смерти Кирилла Романовского, который был ручным "журналистом" предводителя "вагнеровцев" Пригожина.

Не так давно главный пропагандист России Владимир Соловьев рассказывал, что жизнь – это сложная штука, а смерти не избежать. Хочется сказать – как в воду смотрел и что-то предчувствовал, ведь в среду, 4 января, стало известно о гибели его коллеги по цеху Кирилла Романовского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "повара Путина" и главу ЧВК "Вагнер" Пригожина.

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"Природа очищается" от российских псевдожурналистов

Заметим, что пока неизвестно, что стало причиной смерти "корреспондента". Поэтому можно предположить, что его путевка на концерт к Кобзону – это часть естественного процесса очищения земли от "хлама". Хотя некоторые вражеские СМИ пишут, что Романовский боролся с болезнью – вероятно, раком.

Хозяин журналиста Пригожин не подтвердил это в своем видео, однако сказал, что смерть Романовского – потеря для всей России.

Не стало Кирилла Романовского. Кирилл Романовский – величественный военкор, сделавший очень многое для нашей страны. Нам будет его не хватать. Все его знали как бойца,

– сказал "повар Путина".

Пригожин в отчаянии, потому что потерял одного из самых преданных псов-журналистов: смотрите видео из российских СМИ

Чем известен "журналист" Романовский

Гибель "корреспондента" действительно для Кремля является большой утратой, ведь он мастерски выполнял спецоперации вражеских спецслужб. В частности, он причастен к "инцидентам", касающимся убийства людей. Собственно известно, что в 2018 году Романовский заманил в Центральноафриканской республике 3 журналистов в ловушку, где их прямо-таки убили местные бандиты.

Ликвидация этих представителей СМИ была выгодна Пригожину, ведь медийщики занимались расследованием об ЧВК "Вагнер".

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К этой теме напомним, что осенью умер на войне в Украине пропагандист и работник канала Russia Today Алег Клоков. Произошло это во время того, как "хлопок" решил в очередной раз наведаться на Антоновский мост.