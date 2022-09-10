Предатель стремоусов отметился ложью о взорванном комбайне, который украли сами же россияне

На днях гауляйтер Херсона кирилл стремоусов заявил, что якобы украинские нацисты взорвали комбайн на мине. Все бы ничего, но очередную ложь предателя Украины опроверг сам владелец комбайна, сообщивший, что россияне украли технику еще несколько месяцев назад.

А сам комбайн с оккупантами взорвался на своей же мине еще месяц назад – 9 августа. Об этом 24 каналу на условиях анонимности рассказал сам владелец комбайна.

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Мужчина сообщил, что ранее оккупанты ворвались в его домой и забрали дорогой комбайн. На обнародованных фото и видеокадрах можно увидеть, что техника совсем новая. К сожалению, такая участь постигла и других фермеров в регионе – россияне массово воруют их технику.

Опровержение заявления предателя стремоусова

9 сентября – то есть через месяц после инцидента с комбайном – гауляйтер Херсона стремоусов обнародовал видео на котором говорит бред на фоне взорванной техники. По его словам, комбайн взорвался на мине, которую "заложили украинские военные".

Водитель комбайна, по его утверждению, остался в живых. А вот "хлеб убрать не успели", посетовал предатель Украины. Согласитесь, максимально странная позиция коллаборанта, вспоминая, как россия еще пару месяцев назад блокировала экспорт украинского зерна, минировала поля и не давала фермерам собирать урожай на оккупированных территориях. А то, что удавалось собрать, россия, в лучших традициях государства-террориста, вывозила на свою территорию.

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24 каналу удалось связаться с фермером и владельцем этого комбайна. Он рассказал, что его друг приехал на место происшествия и подробно снял серию и номер техники. Он сравнил ее с документами, которые у него были на комбайн, и все сошлось. На видео – именно тот комбайн, который россияне украли у фермера из Херсонской области.

Конечно же, стремоусов "забыл" указать, что взорвался на мине "ворованный" путинскими приспешниками комбайн.

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Заметим, что еще в апреле россияне на оккупированных территориях начали воровать фермерскую технику, чтобы сорвать посевные работы. А в одном из сел в Запорожье оккупанты забрали все удобрения фермера для сельхозработ. Фермеры считают, что вражеские военные делали это, чтобы продавать ворованное другим фермерам.

Также ранее обнародовали данные, что оккупанты требовали у фермеров отдать им до 70% будущего урожая. А посадить они должны только зерновые и подсолнечник. В то же время, некоторых фермеров еще и заставляют рыть окопы своей техникой.

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