Стремоусов таки доехал в Крым: коллаборанта спешно хоронят со скрытым лицом

Уже бывший гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов доехал до оккупированного Крыма. В пятницу, 11 ноября, Стремоусова, якобы погибшего в ДТП, отправляют в последний путь.

Отпевание гауляйтера Стремоусова проходит в оккупированном Симферополе в кафедральном соборе. Гроб Стремоусова открыт, однако лицо гауляйтера прикрыто вуалью, пишет 24 канал .

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Посмотреть на Стремоусова пришли другие предатели

Почему Стремоусова хоронят с прикрытым лицом – неизвестно. Возможно, оккупанты не хотят демонстрировать искалеченное лицо гауляйтера, или же в гробу не он.

Россияне 9 ноября сообщили о том, что гауляйтер погиб в ДТП, что подтвердил гауляйтер Владимир Сальдо. Однако выяснилось, что Сальдо записал видео еще до сведения о гибели Стремоусова. Следовательно, нельзя исключать версию, что это банальное инсценирование смерти предателя.

Ненадолго попрощаться со Стремусовым пришли другие гауляйтеры. В частности, речь идет о ставленнике Кремля в Запорожье и Херсоне – Евгении Балицком и Владимире Сальдо соответственно.

Сальдо и Балицкий пришли попрощаться со Стремусовым: видео

Также в сети опубликовали фото гроба Стремоусова. На фото видно, что тело гауляйтера накрыто вуалью.



Похороны Стремоусова / Фото из местных телеграмм-каналов

Что известно о вероятной гибели Стремоусовой

Пропагандисты 9 ноября сообщили, что Стремоусов попал в ДТП и якобы "погиб" . Пророссийские СМИ отмечают, что виновником ДТП, вероятно, стал водитель грузовика, совершившего опасный маневр.

По словам одного из источников, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. В Украине официально не подтверждали гибель коллаборанта.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил , что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. В то же время, советник главы ОП Алексей Арестович связывает смерть предателя с работой российских спецслужб.

В российских СМИ уже появились первые кадры с места аварии , в которой мог "погибнуть" Стремоусов.

Стоит просмотреть – кадры с места ДТП, где якобы погиб "Стремоусов: смотрите видео