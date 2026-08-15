Кировоградская область оказалась под ударом: враг проводит атаки ракетами и дронами

15 августа днем Кировоградская область оказалась под угрозой российской ракетной атаки. Мониторы сообщали о движении ракет в направлении области, в частности Кропивницкого.

Об этом сообщают Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Что известно о движении вражеских целей?

Во время атаки сначала фиксировалось движение ракет над соседними регионами. В частности, сообщалось о ракетах в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях, которые впоследствии начали двигаться в направлении Кировоградской области.

Мониторинговые каналы сообщали о нескольких группах ракет, направлявшихся в сторону Кропивницкого. Впоследствии появилось предупреждение, что 3 ракеты Х-59 и 1 "Бандероль" практически одновременно приближаются к городу.

На момент публикации официальной информации о последствиях атаки и возможных повреждениях в Кировоградской области не поступало. Данные о количестве ракет, их маршруте и конкретных целях могут уточняться.

Жителям области следует оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги и следить за сообщениями военной администрации и Воздушных Сил.

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Кроме того, под удар врага днем 15 августа попал и Кривой Рог. Сначала в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов, а впоследствии появилось предупреждение о ракетной опасности.

Около 14:54 мониторинговые каналы сообщили о приближении ракеты к Кривому Рогу, после чего в городе раздался взрыв. Над местом удара поднялось облако дыма.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа подтвердил российский удар по городу. По его словам, в результате атаки возник пожар, а один человек получил ранение. В настоящее время последствия российского обстрела уточняются.