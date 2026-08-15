Про це повідомляють Повітряних Сил ЗС України.

Що відомо про рух ворожих цілей?

Під час атаки спочатку фіксували рух ракет над сусідніми регіонами. Зокрема, повідомлялося про ракети в Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях, які згодом почали рухатися у напрямку Кіровоградщини.

Моніторингові канали повідомляли про кілька груп ракет, які прямували в напрямку Кропивницького. Згодом з'явилося попередження, що 3 ракети Х-59 та 1 "Бандероль" практично одночасно наближаються до міста.

Станом на момент публікації офіційної інформації про наслідки атаки та можливі пошкодження на Кіровоградщині не було. Дані про кількість ракет, їхній маршрут і конкретні цілі можуть уточнюватися.

Мешканцям області варто залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та стежити за повідомленнями військової адміністрації й Повітряних Сил.

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Крім того, під удар ворога вдень 15 серпня потрапив й Кривий Ріг. Спочатку в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів, а згодом з'явилося попередження про ракетну небезпеку.

Близько 14:54 моніторингові канали повідомили про наближення ракети до Кривого Рогу, після чого в місті пролунав вибух. Над місцем удару здійнялася хмара диму.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив російський удар по місту. За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа, а один чоловік отримав поранення. Наразі наслідки російського обстрілу уточнюють.