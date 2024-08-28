Первая атака за 2 года войны: момент удара по нефтебазе "Зенит" в Кировской области
Сегодня утром Украина впервые атаковала нефтебазу в Кировской области. Дроны преодолели почти 1500 километров, чтобы приземлиться на вражеский объект.
Сразу две нефтебазы подожгли 28 августа украинские дроны. Одна из них – "Атлас" в Ростовской области, а другая – "Зенит" в Кировской области.
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Успешный удар по "Зениту"
Утром губернатор Кировской области сообщил, что беспилотники атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Александр Соколов заверил, что жертв и возгорания нет.
Однако, учитывая показания местных жителей, российский чиновник солгал. По их словам, по меньшей мере 2 резервуара с топливом охватило пламя. Спасатели тем временем пытались помешать переброске огня на другие резервуары, и тем самым уберечь "Зенит" от повторения судьбы нефтебазы в Пролетарске.
Перед пожаром в районе нефтебазы было слышно 6 взрывов. Известно, что "Зенит" атаковали несколько дронов. Согласно официальному заявлению, их было 5. По словам губернатора, два были сбиты, а три упали на территории комбината и загорелись. Соколов поспешил отметить, что пожар уже локализовали.
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