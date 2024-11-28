Кислица на заседании Совбеза ООН резко ответил на обвинения КНДР на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица резко ответил представителю КНДР на заседании Совбеза ООН. Постпред Северной Кореи обвинил Запад в войнах, но получил мощный ответ от Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Кислица отметил, что руководство КНДР обязательно ответит за свои действия на скамье подсудимых.

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"Рано или поздно ваш народ будет свободен"

Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сону во время заседания Совета Безопасности обвинил Запад в "развязывании войн" в Украине и на Ближнем Востоке. Украинский дипломат Сергей Кислица отреагировал на эти слова резким заявлением.

Сергей Кислица заявил, что не намерен комментировать "выдумки Северной Кореи, отредактированные российским представительством".

Рано или поздно вы и ваше руководство окажетесь на скамье подсудимых, и ваш народ будет свободен, после чего будет наслаждаться демократией и свободой,

– сказал он.

Украинский дипломат также подчеркнул, что постпред КНДР представляет "преступный режим, который помогает другому преступному режиму".

Заседание Совета Безопасности ООН 27 ноября было созвано по просьбе Украины из-за продолжающихся ракетных атак России на критическую инфраструктуру. Кислица объяснил, что обращение в Совет Безопасности стало ответом на усиление агрессии со стороны страны-оккупанта.