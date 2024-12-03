Какова позиция Трампа относительно войны в Украине: Кит Келлог впервые прокомментировал ситуацию

Дональд Трамп назначил генерала-лейтенанта Кита Келлога специальным представителем по вопросам войны России против Украины. Келлог объяснил, какова сейчас позиция Трампа по войне.

Кандидат на должность специального представителя по вопросам войны России против Украины считает, что одним из ключевых стремлений Трампа является выполнить обещание о прекращении войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Fox News.

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Что Келлог сказал о позиции Трампа относительно войны в Украине

В эфире Fox News Келлог избежал прямого ответа на вопрос о возможности завершения войны благодаря вступлению Украины в НАТО. Он считает, что эта война расширилась и теперь имеет глобальный характер.

Что я имею в виду под глобальным характером – вы видите, что в нее вовлечены северокорейцы, которые предоставили войска, вовлечены иранцы, вовлечены китайцы, вовлечены россияне. Поэтому состав войны за это время расширился. Мы словно кладем ее обратно в коробку, не только ради американской безопасности, но и ради глобальной безопасности,

– говорит кандидат на должность спецпредставителя.

Келлог добавил, что не будет делать никаких заявлений на эту тему, поскольку это зависит от решений президента Трампа, когда он вступит в должность.

Он отметил, что новоизбранный президент США планирует сосредоточиться на вопросах экономики и границы, имеющих критическое значение. Однако Трамп также осознает свои обязательства относительно Украины.

Кит Келлог также прокомментировал решение администрации президента США Джо Байдена о предоставлении военной помощи Украине. В частности, сказал, что это очень хорошо для избранного президента, и это "дает ему рычаг", ведь он может принять решение о том, что хочет делать.