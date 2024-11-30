Зеленский впервые ответил, что думает о спецпосланнике Трампа по войне Ките Келлоге

Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога новым специальным представителем по вопросам Украины и России. Владимир Зеленский отметил, что еще не имел с ним глубоких диалогов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского Sky News.

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Как Зеленский относится к Киту Кэллогу

Зеленский отметил, что с номинированным на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России Китом Келлогом еще "не было глубоких диалогов".

Он (Келлог – 24 Канал) знаком с представителями моей команды. Его представители общались с представителями различных ветвей власти в Украине. Поэтому, я думаю, что вскоре наши представители поедут в США, и мы встретимся с Келлогом. Пока детальных планов нет, но есть базовые,

– отметил президент.

Какие пункты звучат в предварительном плане Келлога

Заметим, что несколько дней назад CNN опубликовало главные тезисы плана Кита Келлога по войне в Украине, который тот публиковал в апреле для политического института America First. Прежде всего, он якобы включает прекращение огня, замораживание линии фронте и введение демилитаризованной зоны. Если Россия на это согласится, что получит смягчение санкций. Но полное их аннулирование будет только после подписания мирного соглашения, которое "понравится" Украине.

Кроме этого, Келлог предлагал ввести налог на российские энергоносители, деньги из которых пойдут на восстановление Украины. Вопрос НАТО откладывается на неопределенный срок. Относительно территорий, то от Украины не требуют отказа от них, однако их возвращение должно быть исключительно дипломатическим путем.