Трамп подписал указ о назначении Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог официально стал специальным представителем Трампа по вопросам Украины и России. Соответствующий указ президент США подписал 3 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Екатерину Лисунову.

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Кит Келлог – спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России

Дональд Трамп официально назначил Кита Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России.

Мы достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной,

– заявил президент США.

Впрочем, подробностей не рассказал.

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Заметим, Radio NV со ссылкой на источники в украинских и американских политических кругах сообщало, что Кит Келлог должен прибыть в Украину якобы уже в ближайшее время, после 11 февраля. Ожидается что спецпредставитель Трампа приедет для встречи с Владимиром Зеленским.

"После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности", – отмечает источник.

Добавим, накануне в одном из интервью Владимир Зеленский рассказал, что встреча с Китом Келлогом должна состояться в ближайшее время. Однако четкой даты пока нет.