В Китае произошла утечка химикатов: 8 человек погибли, еще 3 – в больнице

На юго-западе Китая 12 июня произошла утечка химикатов. В результате трагического инцидента 8 человек погибли, еще 3 госпитализировали в местную больницу.

Утечка химикатов произошла около полуночи 12 июня в провинции Гуйчжоу.

Читайте также В Китае взорвался реактор на химическом заводе: видео пожара

Утечка химикатов в Китае привела к жертвам

Полиция получила сообщение о том, что при разгрузке метилформиата 1 человек потерял сознание. Впоследствии стало известно о других пострадавших в результате инцидента. В результате 8 человек погибли, еще 3 – оказались в больнице.

Детали и причина трагедии

По предварительной информации, утечка произошла из-за выгрузки метилформиата из автомобиля с номерами провинции Хубэй на территории предприятия Sanqiang Xingxing Chemical.

Сейчас причину утечки не установили. Полиция Китая начала расследование.

Недавно в США на северо-западе штата Айова сошел с рельсов поезд с химикатами. Почти 30 вагонов опрокинулись на обочину и вспыхнули. Из-за задымленности часть местных жителей эвакуировали.

В провинции Гуйчжоу произошла утечка химикатов: смотрите карту