В Китае произошло мощное землетрясение: есть жертвы
16 сентября 2021 , 10:14Читати новину українською
Источник:USA Today
Китайскую провинцию Сычуань в четверг, 16 сентября, всколыхнуло землетрясение магнитудой 6. В результате инцидента погибли по меньшей мере 2 человека.
В эпицентре непогоды оказался уезд Лусянь города Лучжоу. Толчки почувствовали около 4:30.
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По данным местных СМИ, в результате землетрясения пострадали 60 человек. В частности, 3 из них – в тяжелом состоянии.
Кроме того, бедствие разрушило десятки зданий.
Сейсмологи сообщили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение в Китае: смотрите видеоЗаметьте! Это второе землетрясение, которое произошло в Китае в течение сентября. В префектуре Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района местные жители почувствовали толчки 4 сентября. Магнитуда составила 5,1.
Землетрясения в мире: главное
- Землетрясение магнитудой 6,2 всколыхнуло префектуру Ибараки в Японии. Толчки почувствовали даже в столице страны – городе Токио. К счастью, погибших или пострадавших не было. Кроме того, не объявляли об угрозе цунами.
- В Тихом океане 18 августа произошло землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр зафиксировали вблизи тихоокеанского государства Вануату.
- На Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2. Жертвами бедствия стали около 2 тысяч человек. Кроме того, пострадали примерно 10 тысяч местных жителей.