В Китае утонуло пассажирское судно: уже 10 погибших, есть пострадавшие
19 сентября 2021 , 17:08Читати новину українською
Источник:CGTN
В Китае в реке Бейпаньцзян утонуло пассажирское судно. На борту было несколько десятков человек.
Предварительно известно, что трагедия произошла в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Судно утонуло ориентировочно в 16: 50 18 сентября.
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В Китах затонуло судно с людьми на борту
По состоянию на 8:10 утра в воскресенье 39 человек спасли из реки. 10 человек погибли,
– говорится в сообщении.
Остальных спасенных лечат от травм, не угрожающих жизни. Однако судьба еще 5 человек – неизвестна. Сейчас они считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Позже СМИ написали, что удалось спасли 40 человек.
Кратко о последних инцидентах с судами
- В марте 2021 года у Румынии в Черном море затонуло судно "Волго Балт 179" с 13 украинскими моряками. В результате аварии погибли 2 человека, а 10 человек – спасли.
- 12 августа туристическое судно, на борту которого было почти 20 пассажиров, затонуло у греческого острова Милос, что в Эгейском море. Наконец удалось спасти всех 17 пассажиров, которые были на борту.
- 28 августа в юго-западной части Эгейского моря затонуло грузовое судно Sea Bird, которое транспортировало пшеницу из Украины в Тунис.