Похожие истории уже были: политолог предположил, почему в Китае уволили министра обороны

В Китае уволили министра обороны и государственного советника Ли Шанфу. Он стал вторым в истории, которого сняли с должности без публичных объяснений за последние три месяца. По данным СМИ, он подозревается в коррупции.

Пекин наработал кадровую технологию: уволить без объяснения причин и через месяц – два назначить нового руководителя. Таким предположением в эфире 24 Канала поделился политолог Владимир Фесенко.

Читайте также Китай проводит опыты на примере России: зачем Пекин это делает

Подобные истории уже были

Как рассказал политолог, подобная ситуация уже происходила в Пекине. В июле 2023 года Цинь Гана уволили с должности министра иностранных дел Китая.

Также в этом году лидер КНР Си Цзиньпин заменил Ли Ючао, являвшегося командующим ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая.

Ли Ючао находится под следствием за дисциплинарные нарушения вместе с двумя его заместителями. Увольнение произошло на фоне сообщений о масштабном расследовании коррупции в ракетных войсках, играющих ключевую роль во вторжении на Тайвань.

Это сродни определенным кадровым чисткам. Возможно, они чем-то провинились,

– сказал Фесенко.

Почему уволили Ли Шанфу

Западные СМИ писали разные версии увольнения экс-главы МИД Китая Цинь Гана. Даже личные, что будто он имеет любовницу и связи с США.

Фесенко предположил, почему уволили Ли Шанфу: смотреть видео

Министра обороны Ли Шанфу могли уволить из-за коррупции и определенных ошибок.

Это специфическая китайская кадровая политическая разработка. Я не думаю, что здесь есть большой кадровый политический смысл,

– объяснил Владимир Фесенко.

Кроме ситуации с Цинь Ганем, что ввиду стиля внешнеполитических действий влияет на внешнюю политику Китая.

Что известно об уходе Ли Шанфу