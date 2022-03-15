В Китае заявили, что форум G20 "неподходящее место" для обсуждения ситуации в Украине

В Китае заявили, что форум "Большой двадцатки" является ненадлежащим местом для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, "таких как Украина".

Об этом заявил Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, отметив, что основная цель форума – не безопасность, а экономическое сотрудничество.

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Большая двадцатка является основным форумом для международного экономического сотрудничества, и это неподходящее место для обсуждения политических вопросов и безопасности, таких как Украина,

– сказал Чжао.

Соответствующее заявление он сделал после того, как его спросили о якобы планах индонезийского правительства изъять тему Украины с повестки саммита.

Отметим, что саммит G20 состоится в октябре на индонезийском острове Бали. Но в течение года организовываются специальные мероприятия, в частности, рабочие группы, встречи министров и т.д.

Так, в феврале министры финансов G20 встретились в столице Индонезии Джакарте. На ней в основном обсуждалось неизбежное вторжение России в Украину и экономические последствия.

Что такое G20

Это межправительственный форум, в состав которого входят крупнейшие экономики мира, включая Россию, Китай и США.

Поддержка Китая

С одной стороны, Китай поддерживает Украину: он уже направил нам две партии гуманитарной помощи, а в ближайшее время ожидается поставка третьей.

Однако разные авторитетные американские СМИ сообщили о том, что Россия обратилась в Китай за помощью. В некоторых источниках речь идет только о сухпайках для военных, в других – о помощи оружием и техникой. Теперь выбор за Китаем. В Financial Times даже вышла красноречивая обложка, где Си Цзиньпин стоит перед судьбоносным решением относительно Украины.



Си Цзиньпин стоит перед судьбоносным решением относительно Украины / Фото FT (James Ferguson)

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