Китай закладывает архитектуру послевоенной России, которую он будет контролировать, – Подоляк

В Кремле полагают, что Китай является их партнером. Однако уже сейчас Пекин фрагментарно закладывает архитектуру послевоенной России, где не будет ни Путина, ни всей нынешней элиты.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Китай продемонстрировал, что будет контролировать политические трансформационные процессы, происходящие в России сразу после ее проигрыша в войне.

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Китай действует хитро в отношении России

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что Китай уже постепенно закладывает в России элементы своего контроля.

Китай сейчас фрагментарно закладывает архитектуру послевоенной России, где не будет Путина и всей элиты. Китай хочет ее политически и экономически контролировать,

– заявил Подоляк.

По его словам, Пекин действует достаточно хитро, поскольку понимает, что Россия проиграет. Он стремится доминировать в России, чтобы там происходили определенные процессы, которые будут модерироваться европейской коалицией и Украиной.

То есть он хочет так: Россия проиграла войну, Украина забрала обратно свои территории,

– объяснил советник главы ОПУ.

Китай, заметил он, в целом показал, что будет контролировать политические трансформационные процессы, которые будут проходить в России сразу после ее проигрыша.

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Пекин будет основным акционером России

Он объяснил, что это не означает оккупацию Китаем российской территории. Пекин будет просто основным акционером, когда в России будут простраивать новую вертикаль власти.

Китай хочет получить там контрольный пакет акций,

– заявил Подоляк.

По его словам, Россия достаточно примитивная страна с точки зрения интеллекта. Поэтому в Москве ошибочно полагают, что Китай – их партнер.

Это именно хозяин, четко сейчас фиксирующий для себя послевоенную возможность монопольно сформировать другую вертикаль власти в России. Вот что делает Китай,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его мнению, когда в России начнется процесс трансформации, выяснится, что многие губернаторы, мэры, политические партии и новые политические лидеры, которые пока себя не проявляют, будут ориентированы на деньги и китайские бизнесы.

Больше о визите Си в Путин: главное

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву с визитом. Произошло это после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Утром 22 марта он завершил программу своего визита в Россию.

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, визит Си к кремлевскому диктатору Путину был рассчитан не на коллективный Запад.

В то же время в Институте изучения войны считают, что Путин ожидал всеобъемлющую поддержку Пекином войны против Украины. Однако в КНР были более сдержанны по этому поводу.