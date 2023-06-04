А как же Путин: Китай обещает расширить военную связь с Украиной
Источник:Bloomberg
Китай готов к расширению военной связи с Украиной на фоне неявного сближения с Кремлем. В Киеве надеются увидеть "какую-то" динамику после встречи министров обороны.
Министр обороны Китая Ли Шанфу 3 июня предложил Алексею Резникову использовать все возможные средства, чтобы попытаться прекратить войну России, а также пообещал расширить военную связь с Киевом.
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У Резникова рассказали о переговорах с Китаем
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что во время встречи украинская сторона стремилась углубить понимание ситуации Пекином на месте.
Они готовы к общению для расширения контактов между украинским и китайским военным руководством,
– сказал Гаврилов по итогам переговоров с китайскими чиновниками.
"Надеюсь, мы увидим какую-нибудь динамику после встречи", – добавил он.
Ли встретился с министром обороны Алексеем Резниковым и его командой в Сингапуре. Китай продолжает настаивать на роли миротворца в конфликте, невзирая на тесные политические и экономические связи с Москвой.
Китай настаивает на своем мирном соглашении
- Китай долгое время сохранял нейтралитет по поводу войны в Украине и до сих пор не осудил российскую агрессию. Вместе с тем, на Мюнхенской конференции безопасности в феврале 2023 года Пекин решил предложить формулу мира по завершению войны в Украине.
- Киев и его западных партнеров возмутили некоторые положения в мирном плане, в частности, отсутствие условия вывода российских войск из Украины.
- В мае в Киев прибыл спецпредставитель Китая Ли Хуэй. По данным Bloomberg, Ли Хуэй во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что от "кризиса" нет панацеи.
- По его словам, прекращение войны потребует от всех сторон укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров.
- Впоследствии издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Ли Хуэй призвал к немедленному прекращению огня с признанием оккупации Россией украинских территорий.
- Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщение о якобы призывах Ли Хуэя добиться немедленного прекращения боевых действий.