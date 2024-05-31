"Китай готовится к жесткому противостоянию": что задумал Пекин в отношении Европы

Си Цзиньпин накануне посетил с визитами ряд европейских стран. Китай имеет план относительно Европы и использует для этого, в частности, Россию.

Прежде всего Пекин хочет отделить Европу от Соединенных Штатов. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, объяснив, что визиты в Европу были направлены на то, чтобы показать европейским странам якобы "с Китаем быть лучше".

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Что задумал Пекин

Таким образом Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты остались без союзников. А также руками России сделать провокации в отношении НАТО, США и их сателлитов и показать, что эти структуры не являются действенными. Зато Китай якобы предлагает мир, прогнозируемость и выгодные контракты.

Сейчас Китай играет в такую ситуацию: он запустил Россию, она сама влезла, и Пекин рассматривает ее как подопытную крысу. Далее смотрит, где эта "крыса" является успешной и записывает себе в блокнот, диктует России цены на энергоносители, ослабляя ее и Запад в этом противостоянии. Поэтому у Китая здесь много выгоды, он хочет демонстрировать внешне, что он за мир, а на самом деле готовится к длительному, жесткому противостоянию с США прежде всего,

– отметил политолог.

Пекин стремится бороться за мировое "царствование" и вообще за выход на "первое место". В то же время Китай является очень закрытой страной и сделать выводы об истинных целях и возможностях – сложно. Кроме того, есть еще один важный момент – зависимость китайской экономики от США и Европы, и она гораздо больше, чем от России.

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