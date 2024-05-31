"Китай готовится к жесткому противостоянию": что задумал Пекин в отношении Европы
Си Цзиньпин накануне посетил с визитами ряд европейских стран. Китай имеет план относительно Европы и использует для этого, в частности, Россию.
Прежде всего Пекин хочет отделить Европу от Соединенных Штатов. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, объяснив, что визиты в Европу были направлены на то, чтобы показать европейским странам якобы "с Китаем быть лучше".
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Что задумал Пекин
Таким образом Китай хочет, чтобы Соединенные Штаты остались без союзников. А также руками России сделать провокации в отношении НАТО, США и их сателлитов и показать, что эти структуры не являются действенными. Зато Китай якобы предлагает мир, прогнозируемость и выгодные контракты.
Сейчас Китай играет в такую ситуацию: он запустил Россию, она сама влезла, и Пекин рассматривает ее как подопытную крысу. Далее смотрит, где эта "крыса" является успешной и записывает себе в блокнот, диктует России цены на энергоносители, ослабляя ее и Запад в этом противостоянии. Поэтому у Китая здесь много выгоды, он хочет демонстрировать внешне, что он за мир, а на самом деле готовится к длительному, жесткому противостоянию с США прежде всего,
– отметил политолог.
Пекин стремится бороться за мировое "царствование" и вообще за выход на "первое место". В то же время Китай является очень закрытой страной и сделать выводы об истинных целях и возможностях – сложно. Кроме того, есть еще один важный момент – зависимость китайской экономики от США и Европы, и она гораздо больше, чем от России.
Последние новости по Китаю: кратко
- Китай зашевелился накануне Глобального саммита мира в Швейцарии и даже пытался собрать другую миротворческую платформу. Впрочем, удалось только подписать совместную декларацию с Бразилией. Что важно там также есть вопрос ядерной безопасности. Пекин боится, что в случае любого ядерного инцидента Япония и Южная Корея дожмут США, чтобы иметь свое ядерное оружие.
- В The Washington Post написали, что в начале полномасштабного вторжения Пекин был готов оказать военную помощь Москве. Однако передумал из-за звонка Джо Байдена.
- Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление на Китай за сотрудничество с Россией. Дело в том, что торговля Китая с Россией на фоне войны в Украине угрожает безопасности США.