Китай готовится к войне: кто может предотвратить его вторжение на Тайвань
Как сообщает издание Foreign Affairs, Си Цзиньпин, выступая перед китайским парламентом, заявил, что страна "должна готовиться к войне". В то же время, по ту сторону Тайваньского пролива уже строятся новые бомбоубежища, а по всей стране создаются "Офисы национальной оборонной организации".
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что, к сожалению, сценарий военной операции против Тайваня возможен. По его мнению, прошлогодний визит Нэнси Пелоси на остров был превентивным мероприятием, так как США располагали информацией о возможном развертывании Китаем операции против Тайваня.
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Китай попытается решить эту проблему
Он напомнил, что в последние несколько лет Китай увеличил оборонный бюджет в два раза. А в этом году предусмотрено его увеличение еще на 7%.
Возможно, в ближайшие годы Китай попытается решить для себя проблему с Тайванем. Хотя Тайвань не признало ни одно крупное государство. И США также время от времени говорят о том, что они придерживаются политики "единого Китая",
– отметил Борис Тизенгаузен.
Политолог спрогнозировал возможность военной операции Китая на Тайване: смотрите видео
Он обратил внимание на то, что США снабжает Тайвань оружием в большом количестве. И это стало одной из причин довольно резких заявлений со стороны КНР.
"Однако именно США выступают главным предохранителем военной операции на Тайване, которая, действительно, может начаться", - подчеркнул политтехнолог.
Больше о возможности военной операции Китая на Тайване
- Западные СМИ пишут, что сейчас неизвестно, как Китай начнет вторжение на Тайвань. Один из вариантов – попробовать тактику "серой зоны" – заблокировать Тайвань и постепенно разрушать его экономику. Другой вариант – нанести превентивные ракетные удары по военным базам США на Гуаме и в Японии, чтобы освободить путь для десантного нападения.
- В США смоделировали возможные боевые действия страны против Китая, если он нападет на Тайвань. В случае вторжения Соединенные Штаты потеряют несколько авианосцев, 20 – 30 кораблей и около 3 200 военнослужащих.
- Потери КНР будут ощутимее: 138 кораблей, 155 боевых самолетов и около 10 тысяч солдат.
- Армия Тайваня может лишиться всего своего боевого флота, состоящего из 26 фрегатов и эсминцев, а также потеряет 3500 военных.