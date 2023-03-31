Пекин очерчивает свою территорию: политолог из США оценил риск вторжения Китая на Тайвань

Американское издание Foreign Affairs заявило, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы готовится к войне, в частности, возможному захвату Тайваня. Такой вывод там сделали на основании нескольких последних речей Си, однако это скорее нагнетание ситуации.

Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамис Юнус. Он отметил, что не только Китай сейчас вкладывает значительные деньги в военно-промышленный комплекс, но и ряд других стран.

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Пекин очерчивает свою территорию

Юнус сомневается, что Китай готовится к войне. Так, американцы не боятся, что Пекин пойдет на кого-то войной, их беспокоит, что он своей экспансией будет тихо занимать значительную территорию, не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, Китай уже якобы очертил Беларусь, Россию, Ближний Восток, Саудовскую Аравию и Иран. Эти территории Пекин видит в перспективе как свой мир.

Поэтому Китай занимается сегодня тем, что очерчивает свою территорию, когда совершает внешние визиты или кто-то к нему приезжает,

– сказал политолог.

Что касается вложения Пекином значительных денег в военно-промышленный комплекс, то, подчеркнул он, сейчас это делают многие страны. А Китай, к тому же, претендует на роль мирового государства.

Юнус отметил, что сейчас единственная тема, интересующая Пекин в связи с территориальными претензиями, – это Тайвань. Но, согласно доктрине Китая, планируется присоединение этой территории мирным путем. Если, конечно, не произойдет какого-нибудь форс-мажора.

Юнус прокомментировал, готовится ли Китай к войне: смотрите видео

Возможна ли война Китая за Тайвань

Юнус считает, что вероятность войны Китая за Тайвань сейчас невысока. Американцы со своей стороны также заявляют, что не располагают данными о том, что Пекин нарушает какие-либо "красные линии".

Я не думаю, что между Соединенными Штатами и Китаем возможен какой-то кризис на уровне того же Карибского,

– заявил Юнус.

Потому что, подчеркнул он, Китай – не Россия, он умеет считать деньги. За последние 30 лет Пекин не дал повода думать, что будет завоевывать территории войной.

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