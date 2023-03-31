Мир легкомысленно относится к ядерным угрозам, – политтехнолог о подготовке Китая к войне
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси. Впоследствии Си Цзиньпин сообщил, что Китай готовится к войне. Лидер КНР готовится к ядерной войне, которую может начать Россия.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что Россия может перемещать ядерное оружие в Беларусь, чтобы иметь возможность попадать в другие страны, например, Польшу.
Смотрите также Разворот не туда: почему Путин переориентировался на Азию и проиграл половину России
Вероятная ядерная угроза для Европы
По мнению Шейтельмана, Китай готовится к тому, что Россия начнет ядерную войну. Он отметил, что Путин и Си Цзиньпин после встречи в Москве подписали совместную декларацию, в которой было около 20 различных тезисов. Среди них – противодействие сторон распространению ядерного оружия.
Через несколько дней Путин заявляет, что размещает ядерные силы в Беларуси. То есть он прямо плюет на эту декларацию. Я думаю, что Си должен был понять окончательно: Путин не способен к переговорам и имеет свои цели,
– сказал он.
Политтехнолог напомнил, что в последние несколько месяцев от руководства России прозвучали ядерные угрозы в сторону Украины и Польши. Также россияне угрожали нанести ядерные удары по Нидерландам, Бельгии, Великобритании, США, Германии, Литве, Латвии.
"Мне кажется, что мир легкомысленно относится к заявлениям Путина. За последние несколько месяцев со стороны российского руководства несколько раз звучали ядерные угрозы в адрес разных государств. После всех этих слов Путин еще и хочет переместить ядерные силы в Беларусь", – отметил он.
Михаил Шейтельман считает, что с территории Беларуси Россия может попасть ядерным оружием в страны Европы.
Шейтельман о ядерных угрозах России: смотрите видео
Почему Китай готовится к войне
По словам Шейтельмана, Си Цзьньпин готовится именно к ядерной войне. Есть договор о нераспространении ядерного оружия, который подписали Китай, Россия, США, Франция, Великобритания и более 170 стран, которые отказались от вооружения. Только Израиль, Индия, Пакистан, Северная Корея и Южный Судан не подписали договор.
Политтехнолог отметил, что по условиям договора когда одно из ядерных государств угрожает безъядерному нанесению ударов, то другие 4 страны, имеющие это вооружение, должны отразить эту агрессию.
"Китай, Великобритания, Франция, США обязаны наносить ядерные удары по России, чтобы отразить эту агрессию. Особенно если они сейчас будут перемещать эти вооружения в Беларусь. Китай готовится к этой войне, потому что Путин и российский народ задумали ядерную войну, ее нужно как-то останавливать", – отметил Шейтельман.
Ядерные угрозы Путина и подготовка Китая к войне: коротко
- Владимир Путин заявил, что до 1 июля на территории Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Однако Путин отметил, что не говорится о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси.
- Китай выступил против размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Там считают, что нужно снижать стратегические риски, а не повышать их. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Мао Нин на пресс-конференции.
- Си Цзиньпин заявил, что Китай готовится к войне. Кроме того, правительство КНР объявило об увеличении оборонного бюджета государства. На ежегодном заседании парламента Китая и его высшем политическом совещательном органе в марте Си раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах. В одни из них даже сказав своим генералам "смело воевать", сообщают СМИ.
- Foreign Affairs отмечает, что правительство уже объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета Китая, который удвоился за последнее десятилетие. Кроме того, заявили о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.
- Также в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей стране.