Мир легкомысленно относится к ядерным угрозам, – политтехнолог о подготовке Китая к войне

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси. Впоследствии Си Цзиньпин сообщил, что Китай готовится к войне. Лидер КНР готовится к ядерной войне, которую может начать Россия.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что Россия может перемещать ядерное оружие в Беларусь, чтобы иметь возможность попадать в другие страны, например, Польшу.

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Вероятная ядерная угроза для Европы

По мнению Шейтельмана, Китай готовится к тому, что Россия начнет ядерную войну. Он отметил, что Путин и Си Цзиньпин после встречи в Москве подписали совместную декларацию, в которой было около 20 различных тезисов. Среди них – противодействие сторон распространению ядерного оружия.

Через несколько дней Путин заявляет, что размещает ядерные силы в Беларуси. То есть он прямо плюет на эту декларацию. Я думаю, что Си должен был понять окончательно: Путин не способен к переговорам и имеет свои цели,

– сказал он.

Политтехнолог напомнил, что в последние несколько месяцев от руководства России прозвучали ядерные угрозы в сторону Украины и Польши. Также россияне угрожали нанести ядерные удары по Нидерландам, Бельгии, Великобритании, США, Германии, Литве, Латвии.

"Мне кажется, что мир легкомысленно относится к заявлениям Путина. За последние несколько месяцев со стороны российского руководства несколько раз звучали ядерные угрозы в адрес разных государств. После всех этих слов Путин еще и хочет переместить ядерные силы в Беларусь", – отметил он.

Михаил Шейтельман считает, что с территории Беларуси Россия может попасть ядерным оружием в страны Европы.

Шейтельман о ядерных угрозах России: смотрите видео

Почему Китай готовится к войне

По словам Шейтельмана, Си Цзьньпин готовится именно к ядерной войне. Есть договор о нераспространении ядерного оружия, который подписали Китай, Россия, США, Франция, Великобритания и более 170 стран, которые отказались от вооружения. Только Израиль, Индия, Пакистан, Северная Корея и Южный Судан не подписали договор.

Политтехнолог отметил, что по условиям договора когда одно из ядерных государств угрожает безъядерному нанесению ударов, то другие 4 страны, имеющие это вооружение, должны отразить эту агрессию.

"Китай, Великобритания, Франция, США обязаны наносить ядерные удары по России, чтобы отразить эту агрессию. Особенно если они сейчас будут перемещать эти вооружения в Беларусь. Китай готовится к этой войне, потому что Путин и российский народ задумали ядерную войну, ее нужно как-то останавливать", – отметил Шейтельман.

Ядерные угрозы Путина и подготовка Китая к войне: коротко