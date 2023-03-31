Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, що Росія може переміщувати ядерну зброю у Білорусь, щоб мати змогу влучати в інші країни, наприклад, Польщу.

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Ймовірна ядерна загроза для Європи

На думку Шейтельмана, Китай готується до того, що Росія розпочне ядерну війну. Він зазначив, що Путін та Сі Цзіньпін після зустрічі у Москві підписали спільну декларацію, в якій було приблизно 20 різних тез. Серед них – протидія сторін розповсюдженню ядерної зброї.

Через кілька днів Путін заявляє, що розміщує ядерні сили в Білорусі. Тобто він прямо плює на цю декларацію. Я думаю, що Сі повинен був зрозуміти остаточно: Путін не здатний до переговорів та має свої цілі,

– сказав він.

Політтехнолог нагадав, що за останні кілька місяців від керівництва Росії прозвучали ядерні погрози у бік України та Польщі. Також росіяни погрожували завдати ядерних ударів по Нідерландах, Бельгії, Великій Британії, США, Німеччині, Литві, Латвії.

"Мені здається, що світ легковажно ставиться до заяв Путіна. За останні кілька місяців з боку російського керівництва кілька разів звучали ядерні погрози на адресу різний держав. Після усіх цих слів Путін ще й хоче перемістити ядерні сили в Білорусь", – зауважив він.

Михайло Шейтельман вважає, що з території Білорусі Росія може поцілити ядерною зброєю у країни Європи.

Шейтельман про ядерні погрози Росії: дивіться відео

Чому Китай готується до війни

За словами Шейтельмана, Сі Цзьньпін готується саме до ядерної війни. Є договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який підписали Китай, Росія, США, Франція, Велика Британія та понад 170 країн, які відмовились від озброєння. Тільки Ізраїль, Індія, Пакистан, Північна Корея та Південний Судан не підписали договір.

Політтехнолог зауважив, що за умовами договору коли одна із ядерних держав загрожує без'ядерній завдати ударів, то інші 4 країни, які мають це озброєння, повинні відбити цю агресію.

"Китай, Велика Британія, Франція, США забов'язані завдавати ядерних ударів по Росії, щоб відбити цю агресію. Особливо якщо вони зараз будуть переміщувати ці озброєння в Білорусь. Китай готується до цієї війни, бо Путін і російський народ задумали ядерну війну, її потрібно якось зупиняти", – відзначив Шейтельман.

Ядерні погрози Путіна та підготовка Китаю до війни: коротко