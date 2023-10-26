Плохие новости для Москвы: почему Си Цзиньпин заговорил о желании договариваться с США

Накануне глава китайской компартии неожиданно заявил, что Китай заинтересован в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Несмотря на то, что в отношениях между этими странами далеко не все хорошо, их потенциальные договоренности могут оказать существенное влияние на геополитическую ситуацию.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, заявление Си Цзиньпина о важности американо-китайского сотрудничества может свидетельствовать, что Пекин готов к компромиссам со своим стратегическим соперником.

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Возможно ли потепление между США и Китаем.

В последнее время активизировались разговоры о встречах Си и Байдена. И не исключено, что в преддверии встречи Пекин может сделать несколько шагов навстречу Вашингтону.

Показателен здесь увольнение бывшего министра обороны Китая, который был ярым сторонником военного решения вопроса Тайваня и находился под санкциями США. Соответственно, можно предположить, что его отставка произошла именно для улучшения отношений с США.

Проблема Тайваня Раздел Китая на материковый (коммунистический) и островной произошел по итогам длительной гражданской войны, в которой китайская коммунистическая партия победила правое пекинское правительство. Последнее эвакуировалось на Тайвань, где сохраняло свою легитимность до 1971 года, пока материковый Китай не стал международно признанным. С точки зрения международного права остров Тайвань является частью Китая. Однако долгие десятилетия пребывания вне власти Пекина вместе со значительной этнической самобытностью тамошних жителей способствовали тому, что де-факто Тайвань стал отдельным, не до конца признанным государством. Которое, в отличие от Пекина, является демократией. С приходом к власти Си Цзиньпина Пекин начал проводить менее либеральную политику по отношению к автономным частям своей страны. Также материковый Китай наращивает разные типы вооружений (от оружия массового уничтожения до флота), очевидно готовясь к возможному противостоянию с Соединенными Штатами, которые еще в 1950-х годах обязались защищать остров от возможных атак с материка. Сам Тайвань также имеет достаточно сильную армию, признанную 23 наисильнейшей в мире. Но без посторонней помощи островная страна вряд ли устоит против численно превосходящих сил Китая.

"Китай склонен к тому, чтобы договариваться с Соединенными Штатами. Вероятно, предварительно введенные против Пекина санкции вынудили Китай учитывать позицию Вашингтона, в торговле с которым он имеет самый большой товарооборот", – предположил Фейгин.

Мотивация Пекина к переговорам

По мнению Фейгина, для Китая нет смысла идти на дальнейшую конфронтацию с Вашингтоном. Его главный интерес – вернуть под свой контроль Тайвань, и не обязательно военным путем.

"Китай всегда действует в своих интересах, даже если в его интересах будет "кинуть" своего партнера. С этой точки зрения, весьма комично выглядели попытки Путина задобрить Си комплиментами в преддверии их встречи. Не стоит надеяться, что нынешняя дружба будет вечной", – отметил российский правозащитник.

Марк Фейгин об американско-китайских отношениях: смотрите видео

Отношения между Китаем и США драматично изменялись даже в течение последнего года. Так, в ноябре прошлого года Байден и Си имели 3-часовой разговор в рамках саммита G20, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого произошел визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

Эта ситуация показывает, что проблемные моменты в отношениях двух крупнейших экономик мира лучше решать в двусторонних переговорах.

Последние события в российско-китайских отношениях

Недавно Вашингтон и Пекин обменялись очередными санкциями. Так, в начале октября США наложили ограничения на 42 китайских компании, причастных к военной помощи Кремлю. Китай также налагает санкции на американские оборонные предприятия, если те поставляют свою продукцию Тайваню.

Также в этом месяце соперники обменялись новыми ограничениями в области высоких технологий: Вашингтон наложил ограничения на экспорт в Китай микросхем, а Пекин ответил ограничениями на экспорт графита в Соединенные Штаты.

В то же время, открытое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира пока не закрыло для них пространство диалога. В этом году на переговоры в Китай приезжал Энтони Блинкен, а вскоре в США посетит глава китайского МИД. Ожидается, что в ноябре также может состояться встреча Байдена и Си.

Россия небезосновательно воспринимает Китай как одного из крупнейших своих торговых и экономических партнеров. В то же время, Пекин, ограниченно помогая Москве, с дипломатической точки зрения пытается придерживаться "нейтральности" в вопросе российско-украинской войны. Соответственно, в случае улучшения отношений Пекина и Вашингтона, Россия может оказаться в проигрыше.