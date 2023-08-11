Китай готовится к вторжению на Тайвань: возможно ли удержать Пекин

После полномасштабного вторжения России в Украину аналогичные угрозы от Китая относительно Тайваня стали восприниматься более реалистично. Пекин усиленно готовится к атаке на остров и Соединенным Штатам будет очень непросто остановить эту угрозу.

Об этом 24 Каналу рассказал Артур Харитонов, президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины". По его наблюдениям, никаких изменения в политике Китая по поводу российско-украинской войны не произошло, ведь он готовится к войне с демократическим миром.

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Может ли Китай атаковать Тайвань в скором времени

В Китае идет подготовка к предстоящему вторжению в Тайвань. Есть даже прогнозы, что оно может произойти в 2024 году, хотя раньше речь шла о 2027 годе.

Ранее Соединенные Штаты запустили крупную кампанию по сдерживанию Китая. Вашингтон стремится к 2025 году минимально обеспечить своих союзников в Азии для отражения китайской атаки.

"Именно в ответ на это в Политбюро китайской коммунистической партии начали активно рассматривать идею ускоренной интервенции в Тайвань. И в этом есть определенная логика, ведь в таком случае Пекин сумеет застать врасплох Соединенные Штаты и их союзников", – предположил Харитонов.

Также это дает основание полагать, что незавершение войны в Украине может быть выгодно Пекину. Если Китай начнет свою агрессию раньше, чем завершится российско-украинская война, он сможет распылить внимание демократического мира на две большие угрозы.

Артур Харитонов об угрозах Китая в отношении Тайваня

Достаточно ли противодействие Соединенных Штатов

США уже приняли достаточно много мер по сдерживанию Китая. Вне зависимости от того, кто будет руководить Америкой в будущем, введенные ограничения существенно повлияют на экономику Китая. Но эффект от этого станет ощутимым только в конце 2020-х годов.

"В Белом доме считают, что Китай не решится совершить агрессию. Но тайваньские аналитики предупреждают, что армия Пекина полностью готова к тому, чтобы начать блокаду острова, как только поступит соответствующее распоряжение", – убежден политический обозреватель.

Не так давно Россия присоединилась к китайским учениям вблизи Тайваня. Это может свидетельствовать о том, что ее флот также может присоединиться к блокаде острова. Также Пекин может рассчитывать в этой операции на поддержку КНДР и Ирана. С последним Китай в начале года заключил договор о покупке 15 тысяч "Шахедов".

Зачем Китаю захватывать Тайвань