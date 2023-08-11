Китай готовится к вторжению на Тайвань: возможно ли удержать Пекин
После полномасштабного вторжения России в Украину аналогичные угрозы от Китая относительно Тайваня стали восприниматься более реалистично. Пекин усиленно готовится к атаке на остров и Соединенным Штатам будет очень непросто остановить эту угрозу.
Об этом 24 Каналу рассказал Артур Харитонов, президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины". По его наблюдениям, никаких изменения в политике Китая по поводу российско-украинской войны не произошло, ведь он готовится к войне с демократическим миром.
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Может ли Китай атаковать Тайвань в скором времени
В Китае идет подготовка к предстоящему вторжению в Тайвань. Есть даже прогнозы, что оно может произойти в 2024 году, хотя раньше речь шла о 2027 годе.
Ранее Соединенные Штаты запустили крупную кампанию по сдерживанию Китая. Вашингтон стремится к 2025 году минимально обеспечить своих союзников в Азии для отражения китайской атаки.
"Именно в ответ на это в Политбюро китайской коммунистической партии начали активно рассматривать идею ускоренной интервенции в Тайвань. И в этом есть определенная логика, ведь в таком случае Пекин сумеет застать врасплох Соединенные Штаты и их союзников", – предположил Харитонов.
Также это дает основание полагать, что незавершение войны в Украине может быть выгодно Пекину. Если Китай начнет свою агрессию раньше, чем завершится российско-украинская война, он сможет распылить внимание демократического мира на две большие угрозы.
Артур Харитонов об угрозах Китая в отношении Тайваня
Достаточно ли противодействие Соединенных Штатов
США уже приняли достаточно много мер по сдерживанию Китая. Вне зависимости от того, кто будет руководить Америкой в будущем, введенные ограничения существенно повлияют на экономику Китая. Но эффект от этого станет ощутимым только в конце 2020-х годов.
"В Белом доме считают, что Китай не решится совершить агрессию. Но тайваньские аналитики предупреждают, что армия Пекина полностью готова к тому, чтобы начать блокаду острова, как только поступит соответствующее распоряжение", – убежден политический обозреватель.
Не так давно Россия присоединилась к китайским учениям вблизи Тайваня. Это может свидетельствовать о том, что ее флот также может присоединиться к блокаде острова. Также Пекин может рассчитывать в этой операции на поддержку КНДР и Ирана. С последним Китай в начале года заключил договор о покупке 15 тысяч "Шахедов".
Зачем Китаю захватывать Тайвань
- Об усиленной подготовке Пекина к предстоящей войне сообщают уже не первый месяц. Ранее Foreing Affairs опубликовали большую статью, в которой проанализировали речи Си Цзиньпина перед военными и рассказали о развертывании новых мобилизационных центров по всей стране.
- Конфликт между континентальным Китаем, которым руководит коммунистическая партия, и демократическим Тайванем, продолжается еще со времен Второй мировой войны. Тогда в Китае шла гражданская война между правоцентристским Гоминьданом и коммунистической партией, возглавляемой Мао Цзэдуном.
- В результате продолжительной войны коммунистические силы одержали победу, а остатки сторонников демократического Китая переселились на остров Тайвань, где фактически сформировали с местным населением новое государство.
- До 1971 года именно тайваньское государство считалось официальным представителем Китая на международной арене. Однако именно в этот год было принято решение о признании материкового Китая мировым сообществом.
- После этого "два Китая" начали развиваться каждый своим путем, и по состоянию на сегодняшний день уже не имеют целостной культурной связи. Тем не менее, коммунистический Китай стремится взять остров под свой контроль, поскольку с юридической точки зрения Тайвань принадлежит именно ему.
- В то же время, Тайвань является одним из главных в мире центров производства микрочипов, от которых зависит любая современная техника. Поэтому вторжение Китая на остров может нанести болезненный удар по мировой экономике.