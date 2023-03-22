Запрос от Кремля уже рассмотрели: пойдет ли Китай на поставку оружия России

В НАТО заявили, что Россия просила у Китая летальное оружие. Но этот шаг для КНР достаточно рискованный.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявила главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко. Она отметила, что между КНР и страной-агрессором до сих пор продолжается военно-техническое сотрудничество, которое было еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Смотрите также Поставляет ли Китай летальное оружие России: генсек НАТО срочно обратился к Си

"Оно происходит преимущественно между подсанкционными компаниями. Например, с китайской стороны – это Poly Technologies. Там действительно проходят поставки через третьи страны", – рассказала она.

Главный консультант Украинского института стратегических исследований отметила, что Китай никогда не отрекался от торговли.

"В конце концов, в военно-технической сфере с Россией сотрудничают другие государства, например, Индия", – рассказала она.

Очень рискованный шаг для КНР

Гриценко убеждена, что поставки летального вооружения России, в частности, ударных беспилотников и боеприпасов для артиллерии, для КНР сейчас выглядит очень рискованно. Она подчеркнула, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что от России действительно поступал такой запрос, а директор ЦРУ Уильям Бернс говорил о том, что КНР рассматривает возможность поставок.

Пока ситуация выглядит так, что Кремль действительно направил Китаю такую просьбу. Скорее всего, на уровне Генерального штаба или Министерства обороны этот запрос был рассмотрен,

– сказала она.

Главный консультант Украинского института стратегических исследований предполагает, что КНР оценила все риски и негативные последствия, и пока проигнорировала этот запрос. По крайней мере так, считает она, выглядит ситуация.

"Китай получил четкие сигналы от Запада, что в случае, если он таки решится на этот шаг, то будет "очень больно", будут серьезные санкции", – заявила она.

Алина Гриценко добавила, что для КНР торговые отношения с Западом более важны и приоритетны, чем помощь России.

"Тем более, что Китай вряд ли готов поставлять России вооружение в таком количестве, чтобы она смогла противостоять целой коалиции западных государств, которые помогают Украине", – рассказала она.

Согласится ли КНР на поставку оружия России: смотрите видео

Стратегический проигрыш России очевиден

По ее мнению, в Китае, в частности, понимают, что поставки вооружения России существенно не изменят ситуацию на фронте. Мол, стратегический проигрыш страны-агрессора был очевиден еще в прошлом году.

Если Китай не помогал России в прошлом году, то какова мотивация Китая помогать сейчас? Чтобы уберечь режим? Так они это делают и невоенными методами,

– объяснила Гриценко.

По ее словам, речь идет о том, что КНР помогает России выживать под санкциями путем торговли.

"Они продолжают экономические отношения, они продолжают закупать энергоносители. Так помогают режиму Путина выживать", – убеждена она.

Заинтересован ли Китай в режиме Путина

Гриценко объяснила, что китайцы заинтересованы в том, чтобы российский диктаторский режим функционировал и дальше.

"Им неважно будет ли это с коллективным Путиным во главе, или это будет определенный его преемник. Им важен сам факт сохранения антизападного автократического режима, идеологически близкого к Китаю", – подчеркнула главный консультант Украинского института стратегических исследований.

По словам Алины Гриценко, КНР неважно, как будет развиваться ситуация на фронте, ведь для нее это совершенно непринципиальная вещь.

"Можем говорить о том, что Китай не готов все-таки образовывать с Россией военный союз", – заявила она.

Гриценко подчеркнула, что в одном из документов, который подписали Россия и КНР, отмечено, что они не образуют между собой военно-политический союз.

"Материально-техническая поддержка Китая выглядит пока маловероятной", – подытожила она.

Что известно о встрече главы КНР и российского диктатора