Передавал ли Китай вооружение России для войны: что ответили в ГУР

Начальник ГУР МО высказался относительно возможного сотрудничества России и Китая в плане вооружения. По данным украинской разведки, пока страна-агрессор работает только одна.

Буданов отметил, что Китай не передавал ни одного готового оружия российской армии. В то же время, как заверили в Пекине, этого также не планируют делать и в будущем.

Интересно Уровень китайского экспорта в Россию снижается: как на это влияют санкции

Буданов сказал, что Китай не передавал вооружение России

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что сейчас России никто не помогает в плане изготовления ракет для того, чтобы наносить удары по нашему государству. Генерал подчеркнул, что страна-агресор сама работает над изготовлением и накоплением этого типа вооружения.

"Они достаточно эффективно побороли санкции, обход санкций и так далее", – подчеркнул Буданов.

Кроме того, по данным начальника украинской разведки, западное комплектование, которое использует Москва для своего вооружения, "как шло в Россию, так и идет".

Относительно роли Китая в помощи России, Буданов отметил, что ни одно готовое вооружение Пекин как не передавал, так и не планирует передавать.

Компоненты, микрочипы, сейчас пошли станки – но все это в лучшем случае товары двойного использования, это надо тоже понимать,

– объяснил начальник ГУР.

В частности, по словам генерала, подобная ситуация происходит и с западными и европейскими чипами, механизмами и агрегатами. Ведь они тоже сейчас являются более или менее доступными вариантами на рынке для страны-агрессора благодаря товарам двойного назначения.

США могут ввести санкции против Китая за экспорт военных технологий