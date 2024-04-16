Держит Кремль на коротком поводке: почему Китай поддерживает связи с Россией

У китайского лидера Си Цзиньпина в начале мая запланирован визит в несколько европейских стран. Переговоры будут касаться налаживания отношений Китая с ЕС, учитывая то, что Си Цзиньпин не прекращает экономические связи с Россией.

Об этом рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Китай не может полностью оборвать связи с Россией. Си Цзиньпин понимает, что россияне могут стать неуправляемыми и делать то, что не устраивает Китай.

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Позиция Китая

Политолог предположил, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие. Китай этого панически боится, потому что для них это страшный прецедент.

Китай имеет очень слабый ядерный потенциал по сравнению с Россией или США. Ему не нужна такая история. Поэтому Китай держит Россию на коротком поводке,

– сказал Игорь Рейтерович.

Экономическая выгода

Си Цзиньпин имеет серьезную экономическую выгоду для своей страны, поддерживая связи с Кремлем. Он эксплуатирует и привязывает к себе Россию.

Китайский лидер ведет переговоры с Европейским Союзом и США, но и одновременно передает сигналы России о том, что он на ее стороне. Китай говорит, что война должна завершиться так, чтобы и Украина, и Россия были довольны, чтобы достичь "справедливого" мира для обеих сторон.

Это позиция Китая, которая не меняется десятилетиями. Ее надо учитывать, но всегда есть шанс эту позицию изменить и сделать так, чтобы он (Китай – 24 Канал) более благосклонно относился к европейским инициативам, чем к России,

– подчеркнул Рейтерович.

Отношения Китая и России