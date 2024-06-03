Китай использует Россию как тарана: политолог предположил, чего требует Пекин

Китай использует зависимость России. Он пытается создать условия, чтобы она разорвала любые отношения с Западом.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что Путин во время визита в Китай не подписал никаких серьезных соглашений. Поэтому, мол, поездка российского диктатора была неудачной.

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Зачем КНР нужна Россия

"Многие страны Запада до сих пор рассматривают Россию как потенциального союзника в войне против Китая. Поэтому сейчас такая политика Соединенных Штатов Америки и Европы в отношении России. Они всегда, в принципе, играли в целостность России. Китай тоже об этом знает", – сказал политолог.

По его мнению, КНР требует от России атаковать одну из стран НАТО. Китай хочет достичь своих целей – во-первых, полностью разорвать отношения страны-агрессора и Запада. А во-вторых, торпедировать НАТО. То есть показать, что США "неспособны защищать своих союзников". Так КНР хочет полностью привязать россиян к себе в обмен на то, что китайцы будут покупать больше нефти.

"Необязательно по высоким ценам, но они выкручивают так, вероятнее всего, руки. Почему я так думаю? Ведь Китай через это прошел в 1969-м году", – отметил Загородний.

Тогда КНР напала на остров Даманский на территории СССР. Впоследствии, по словам политолога, историки нашли этому объяснение. Мол, это было требование США к Китаю. Все, чтобы полностью разорвать отношения с Советским Союзом.

Так КНР в обмен на это получила открытие рынков и инвестиции. А в СССР тем временем была новая большая головная боль.

Они к концу фактически Советского Союза получили огромную группировку войск на китайской границе. Это стоило Советскому Союзу очень-очень дорого. И это тоже такой вклад в банкротство СССР. Поэтому я не исключаю, что сейчас Китай идет по той же схеме,

– отметил Тарас Загородний.

Именно с этим связана активность России и Беларуси. Это могут подозревать и страны Балтии.

Как Китай использует россиян

Швеция передает Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Политолог предполагает, что это связано с тем, что эта страна может чувствовать то, что она может быть одним из объектов атаки России. Россияне давно говорят о том, что им надо остров Готланд в Балтийском море. Он принадлежит именно Швеции.

"Китай использует Россию в качестве тарана. Но он пока что имеет маневр. Китай хочет сделать все, чтобы этот таран никакого маневра не имел, был полностью привязан к нему", – считает Загородний.

По его мнению, столкновение США с Китаем неизбежно. КНР тем временем хочет себе обеспечить безопасность прежде всего со стороны России и бесперебойные поставки оттуда углеводородов океаном. А его контролируют Соединенные Штаты Америки.

"Поэтому они (китайцы – 24 Канал) стратегически хотят решить эти задачи, которые перед собой поставили", – сказал политолог.

Отношения Китая и России