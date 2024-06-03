Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що Путін під час візиту до Китаю не підписав жодних серйозних угод. Тому, мовляв, поїздка російського диктатора була невдалою.

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Навіщо КНР потрібна Росія

"Багато країн Заходу досі розглядають Росію як потенційного союзника у війні проти Китаю. Тому нині така політика Сполучених Штатів Америки та Європи щодо Росії. Вони завжди, в принципі, грали в цілісність Росії. Китай теж про це знає", – сказав політолог.

На його думку, КНР вимагає від Росії атакувати одну з країн НАТО. Китай хоче досягнути своїх цілей – по-перше, повністю розірвати відносини країни-агресорки та Заходу. А по-друге, торпедувати НАТО. Тобто показати, що США "неспроможні захищати своїх союзників". Так КНР хоче повністю прив'язати росіян до себе в обмін на те, що китайці куплятимуть більше нафти.

"Необов'язково за високими цінами, але вони викручують так, найімовірніше, руки. Чому я так думаю? Адже Китай через це пройшов в 1969-му році", – зазначив Загородній.

Тоді КНР напала на острів Даманський на території СРСР. Згодом, за словами політолога, історики знайшли цьому пояснення. Мовляв, це була вимога США до Китаю. Усе, щоби повністю розірвати відносини з Радянським Союзом.

Так КНР в обмін на це отримала відкриття ринків та інвестиції. А в СРСР тим часом був новий великий головний біль.

Вони до кінця фактично Радянського Союзу отримали величезне угруповання військ на китайському кордоні. Це коштувало Радянському Союзу дуже-дуже дорого. І це теж такий внесок у банкрутство СРСР. Тому я не виключаю, що зараз Китай йде тією ж схемою,

– наголосив Тарас Загородній.

Саме з цим пов'язана активність Росії та Білорусі. Це можуть підозрювати й країни Балтії.

Як Китай використовує росіян

Швеція передає Україні два літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Політолог припускає, що це пов'язано з тим, що ця країна може відчувати те, що вона може бути одним з об'єктів атаки Росії. Росіяни давно говорять про те, що їм треба острів Готланд у Балтійському морі. Він належить саме Швеції.

"Китай використовує Росію як тарана. Але він поки що має маневр. Китай хоче зробити все, щоб цей таран жодного маневру не мав, був повністю прив'язаний до нього", – вважає Загородній.

На його думку, зіткнення США з Китаєм неминуче. КНР тим часом хоче собі забезпечити безпеку передусім з боку Росії та безперебійне постачання звідти вуглеводнів океаном. А його контролюють Сполучені Штати Америки.

"Тому вони (китайці – 24 Канал) стратегічно хочуть розв'язати ці завдання, які перед собою поставили", – сказав політолог.

Відносини Китаю та Росії