Китай перенимает украинский опыт ведения войны: авиаэксперт объяснил возможности Пекина

Китай сейчас активно работает над усилением своих военных возможностей. Известно, что власти Пекина пытаются перенимать опыт ведения войны на территории Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что Китай – это следующая проблема, которая может всколыхнуть весь мир. Там сейчас активно тренируются использовать любые виды дронов. Говорится как о разведывательных, так и об ударных.

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"Китай, пожалуй, единственная страна в мире, которая активно использует и копирует наши (украинские – 24 Канал) технологии для того, чтобы подготовить собственных военных", – сказал он.

Китай следит за введением войны в Украине

Анатолий Храпчинский отметил, что одно дело иметь качественные дроны, средства радиоэлектронной борьбы и современную технику, а другое – умело использовать все эти виды вооружения.

Китайцы имеют прямой доступ к анализу линии боевого соприкосновения (на территории Украины – 24 Канал), что помогает им получать тактику применения любого вооружения. Это является проблемой,

– подчеркнул он.

Власть Пекина имеет много экономических и технологических инструментов, которые могут существенно повлиять на глобальную политику в мире. Эти риски надо оценивать всем странам, в частности Европе и Соединенным Штатам Америки.

Важно! Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что Китай взял курс на ведение войны через уничтожение гражданской и информационной инфраструктуры. Это закреплено в новой военной доктрине Си Цзиньпина. В подтверждение этой стратегии Китай презентовал устройство, способное резать подводные кабели на глубине до 4 тысяч метров, через которые проходит основная часть мировых данных.

Кроме того, некоторые китайские разработки в области авиации гораздо совершеннее, например, от российских или европейских.

Я думаю, что в ближайшее время мы увидим конкурентное решение самолетов пятого поколения и будущего шестого. Стоит заметить, что в Европе до сих пор нет самолета пятого поколения, как и нет собственных систем противоракетной защиты. ЕС использует американскую авиацию,

– отметил авиаэксперт.

Китай сейчас активно технологически развивается и имеет возможность получать опыт, наблюдая за российско-украинской войной, куда также вовлечены КНДР и Иран. Пекин поддерживает нормальные отношения с этими странами, поэтому оттуда также может брать определенные технологические решения.