В НАТО увидели признаки, что Китай планирует дать оружие России и выдвинули предупреждение
Источник:CNN
Китай рассматривает возможность отправить оружие в Россию, чтобы помочь в войне против Украины. Альянс выдвинул Китаю предупреждение не делать этого.
НАТО видит признаки того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" предоставить России оружие. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг.
Смотрите также "Мирный план" в тумане войны: какие цели преследует Китай и как хочет использовать Россию
НАТО призывает Китай не совершать ошибку
Столтенберг заметил, что Китай не должен поддерживать незаконную войну России. Поскольку прямая поддержка агрессора является вопиющим нарушением международного права.
Мы не видели никаких поставок смертоносной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это, и именно поэтому Соединенные Штаты и другие союзники очень четко предостерегают от этого,
– сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а война России против Украины является нарушением Устава ООН.
Основной принцип этой хартии – уважать целостность других наций и не врываться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих, и, конечно, Китай не должен быть частью этого.
– сказал он.
Что известно об отношении Китая к войне России против Украины
- Китай до сих пор не осудил вторжение России в Украину, но избегал пересечения красных линий, которые могли бы привести к санкциям. Правительство страны размыто призвало к мирному разрешению конфликта. Только 19 февраля 2023 года дипломат КНР впервые назвал войну войной, заявив, что "позиция Китая – уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран".
- На минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность передать России летальное оружие.
- После встречи с высшим дипломатом Китая Ван в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу Блинкен сказал, что предостерег Китай от оказания материальной поддержки России.
- Во время той же конференции Ван И заявил, что КНР подготовила план формулы мира и обнародует его 24 февраля. Глава МИД Дмитрий Кулеба 21 февраля сообщил, что китайский дипломат уже передал ему документ, однако с ним нужно ознакомиться.