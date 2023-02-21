Вашингтон не должен читать Пекину лекции по поставкам оружия, – представитель МИД Китая

В Соединенных Штатах предположили, что в ближайшей перспективе Китай может передать России определенные типы летального вооружения. В Пекине с ответом на это не заставили себя ждать и намекнули Белому дому, что вмешиваться в политику других стран не следует.

Соответствующее заявление о том, что Китай рассматривай возможность передачи России вооружения, на днях сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен. На это представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ему очень остро ответил.

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В чем в Пекине обвинили Вашингтон

Собственно, по мнению китайского чиновника, именно США являются тем государством, которое поставляет другим вооружение. Поэтому и, очевидно, у Вашингтона "нет морального права" кого-то сдерживать в этом вопросе.

Сторона США, а не китайская, наладила постоянные поставки оружия на поле боя. У Вашингтона нет квалификации читать лекции Китая, и мы никогда не примем диктата или даже принудительного давления США на китайско-российские отношения,

– заявил он.

Кроме того, Ван Вэньбинь не без пафоса задал риторический вопрос относительно того, "кто же действительно призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет к противостоянию".

Так кто же действительно способствует войне

На самом деле на заявления китайской стороны следует смотреть сквозь призму фактов и того, что же происходит. На официальном уровне в Пекине могут, конечно, говорить о "мире", однако реальность такова, что, скажем, во время визита президента США Байдена в Киев 20 февраля, глава дипломатии Китая решил "внезапно" посетить Москву.

Есть все основания утверждать, что Пекин сознательно подыгрывает путинской геноцидной политике в отношении Украины. Вспомним к этой теме слова политолога Олега Лесного, который убежден, что Пекин даже недоволен тем, что Россия не победила в этой войне.

По словам эксперта, скорая победа Москвы и оккупация всей Украины, которая бы сопровождалась лишь "озабоченностью со стороны Запада", лишь бы развязала руки китайским чиновникам. Тогда бы они убедились, что могут смело идти на Тайвань и что никто их сдерживать не будет.

Китай продолжает декларировать, что требует мира и способствует налаживанию диалога между странами для того, чтобы война в Украине закончилась. По словам высокопоставленных чиновников в Пекине, Китай в этом процессе хочет играть конструктивную роль.