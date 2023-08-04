Это уже определенный успех: что означает вероятное участие Китая во встрече в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии 5 и 6 августа состоится встреча с участием Украины, стран Европы, США и государств Глобального Юга. Вероятно, в ней может принять участие делегация из Китая. Это уже является определенным успехом.

Это 24 Каналу отметил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Таким образом, Китай может менять свою позицию в отношении Украины. Но сейчас точно оценить это невозможно.

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Решение Китая

Вероятное участие Китая во встрече в Саудовской Аравии может означать несколько вариантов. Первый – китайцы рассматривают ее как такую, что не могут пропустить, а значит это для них важно.

То есть это само по себе является определенным опосредованным успехом. А также свидетельством того, что Украина выбирает правильную стратегию в убеждении участников Глобального Юга к большему привлечению и поиску общего интереса,

– объяснил Семиволос.

Пока официальных решений со стороны Китая относительно возможного участия во встрече в Саудовской Аравии не было.

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