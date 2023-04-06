Китай опроверг "безграничную дружбу" с Россией, но на сторону Украины он не станет: есть причина

Посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун на днях заявил, что Китайская Народная Республика никогда не была на стороне России в войне, которую она развязала против Украины. К тому же дипломат сказал, что Китай никогда не поддерживал аннексию оккупированных в 2014 году территорий.

Эти опровержения "безграничной дружбы" с Россией свидетельствуют, что Китай готов к переговорам с Европейским союзом, к содействию в переговорах между Россией и Украиной, но он никогда не выступит полностью на стороне нашего государства. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Фесенко назвал заявления китайского посла очень правильными, но обратил внимание, что их озвучил не министр иностранных дел Китая и Си Цзиньпин, а именно представитель Китая в Европейском союзе.

Это направлено на Запад, это специально было сделано перед визитом Урсулы фон дер Ляйен и президента Эммануэля Макрона в Пекин,

– подчеркнул эксперт.

Китай готов к диалогу

По словам политолога, подобные заявления китайских представителей свидетельствуют, что КНР открыта для диалога. У Китая действительно сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, но Китай не против Запада.

С Европейским Союзом Китай готов договариваться, разговаривать, проводить диалоги о торговле, экономике, политике и т.д. Однако подобных заявлений от посла Китая в России услышать нельзя.

Также во время своего визита Макрон сказал о необходимости давления Си на Путина. Однако китайский лидер избежал этой темы. К тому же, Си во время заявлений о нераспространении ядерного оружия не упомянул конкретно о России.

Китай держит дистанцию, но важен сам факт диалога с Европейским Союзом. Поэтому задача минимум – это удержать Китай от дальнейшего сближения с Россией, от формирования прямого военно-политического союза.

– подчеркнул Фесенко.

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Политолог считает, что сейчас Китай и сам не заинтересован в построении тесных связей с Россией, но такой риск существует. В то же время мирные инициативы для КНР пока не актуальны. Когда там увидят возможность активно вмешиваться в процесс и стать участником переговоров, Китай это сделает.

Тему участия Китая в мирных переговорах между Украиной и Россией сейчас нельзя считать закрытой.

Китай может себя проявить, но он не будет действовать на нашей стороне. Он не будет формальным нейтральным посредником, именно из-за своих отношений с США,

– резюмировал Фесенко.

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