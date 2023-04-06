Китай опроверг "безграничную дружбу" с Россией, но на сторону Украины он не станет: есть причина
Посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун на днях заявил, что Китайская Народная Республика никогда не была на стороне России в войне, которую она развязала против Украины. К тому же дипломат сказал, что Китай никогда не поддерживал аннексию оккупированных в 2014 году территорий.
Эти опровержения "безграничной дружбы" с Россией свидетельствуют, что Китай готов к переговорам с Европейским союзом, к содействию в переговорах между Россией и Украиной, но он никогда не выступит полностью на стороне нашего государства. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.
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Фесенко назвал заявления китайского посла очень правильными, но обратил внимание, что их озвучил не министр иностранных дел Китая и Си Цзиньпин, а именно представитель Китая в Европейском союзе.
Это направлено на Запад, это специально было сделано перед визитом Урсулы фон дер Ляйен и президента Эммануэля Макрона в Пекин,
– подчеркнул эксперт.
Китай готов к диалогу
По словам политолога, подобные заявления китайских представителей свидетельствуют, что КНР открыта для диалога. У Китая действительно сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, но Китай не против Запада.
С Европейским Союзом Китай готов договариваться, разговаривать, проводить диалоги о торговле, экономике, политике и т.д. Однако подобных заявлений от посла Китая в России услышать нельзя.
Также во время своего визита Макрон сказал о необходимости давления Си на Путина. Однако китайский лидер избежал этой темы. К тому же, Си во время заявлений о нераспространении ядерного оружия не упомянул конкретно о России.
Китай держит дистанцию, но важен сам факт диалога с Европейским Союзом. Поэтому задача минимум – это удержать Китай от дальнейшего сближения с Россией, от формирования прямого военно-политического союза.
– подчеркнул Фесенко.
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Почему Китай полностью не поддержит позицию Украины
Политолог считает, что сейчас Китай и сам не заинтересован в построении тесных связей с Россией, но такой риск существует. В то же время мирные инициативы для КНР пока не актуальны. Когда там увидят возможность активно вмешиваться в процесс и стать участником переговоров, Китай это сделает.
Тему участия Китая в мирных переговорах между Украиной и Россией сейчас нельзя считать закрытой.
Китай может себя проявить, но он не будет действовать на нашей стороне. Он не будет формальным нейтральным посредником, именно из-за своих отношений с США,
– резюмировал Фесенко.
Президент Франции прилетел с официальным визитом в Китай
- 6 апреля в Пекине прошла встреча лидеров Франции и Китая. Львиная доля их обсуждения касалась войны в Украине. К тому же Макрон считает, что следует работать над устранением соперничества между Китаем и ЕС.
- Известно, что накануне визита Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден договорились привлечь Китай к завершению войны в Украине.
- Во время своего выступления в Пекине Макрон подчеркнул, что союзники Украины помогают ей как жертве агрессии России в этом контексте поддержка контактов с Китаем очень важна.
- Сообщалось, что Китай отказался критиковать Кремль, но пытался быть нейтральным и призвал к прекращению огня и началу переговоров.