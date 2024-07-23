Китай может быть раздражен действиями России: что именно не нравится Пекину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран обладает способностью в течение 1 –2 недель запустить производство материалов для ядерного оружия. Не исключено, что это происходит при участии России. Помощь страны-агрессора Ирану и Северной Корее вызывает негативную реакцию у Китая.

Об этом в эфире 24 Канала озвучил политолог Олег Саакян, отметив, что для Китая является чувствительным вопрос ядерного вооружения. Пекин крайне остро реагирует на такие процессы и выступает категорически против "ядерных гонок" и использования угроз применения "ядерки", как оружия наступления.

Смотрите также Что может заставить Китай отказаться от России: ответ экс-главы МИД Украины

Китай может раздражаться из-за помощи России КНДР и Ирану

Россия помогает Северной Корее в вооружении, теперь корейские ракеты долетают значительно дальше. Есть угроза того, что Россия сейчас помогает КНДР и в спутниковой программе. Все это увеличивает риски напряжения в регионе, которое выходит из-под контроля Китая. Именно из-за этого Пекин и раздражен.

Китаю совсем не нужно, чтобы кто-то дразнил США, Японию, Южную Корею, Тайвань и поднимал ставки в регионе не по воле Пекина, однако от его имени. Потому что бить будут не по Северной Корее, а санкции и сбалансирование военного присутствия будет к северокорейской угрозе именно вокруг Китая, в его зоне интересов безопасности,

– считает Саакян.

Украина налаживает диалог с Китаем

23 июля министр МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в КНР, его цель – встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И и поднять ряд вопросов. В частности, планируется обсудить пути достижения справедливого мира, наладить прямой диалог между Украиной и Китаем. Китайская сторона озвучила, что в вопросе "украинского кризиса" Пекин будет выступать за поиск дипломатического решения путем прекращения боевых действий.