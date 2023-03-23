Китай обвинил эсминец США в вторжении в свои воды: Вашингтон отреагировал
Источник:Reuters
23 марта китайские военные заявили, что они якобы заметили и отогнали американский эскадренный миноносец. В Китае утверждают, что он незаконно вошел в воду вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море.
В заявлении китайских военных отмечается, что ракетный эсминец USS Milius ворвался в территориальные воды Китая. Таким образом американский корабль якобы "взорвал мир и стабильность".
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Отношения между КНР и США обостряются
Представитель Южного командования ВМС Китая Тянь Цзюньли заявил, что силы ТВД (Театра военных действий) будут постоянно поддерживать высокий уровень боевой готовности и будут принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, а также мира и стабильности в Южнокитайском море.
В то же время американские ВМС отрицали заявление китайских военных, отметив, что эсминец проводит "рутинные операции" в Южнокитайском море и не был выслан.
Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право,
– говорится в заявлении 7-го флота ВМС США.
США укрепляют союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь противостоять упорству Китая в Южнокитайском море и Тайванском проливе, поскольку Пекин стремится продвигать свои территориальные претензии.
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