У заяві китайських військових зазначається, що ракетний есмінець USS Milius вдерся в територіальні води Китаю. Таким чином американський корабельні нібито "підірвав мир і стабільність".

Актуально У Китаї заявили, що Путін готовий до переговорів і пообіцяли разом протидіяти США

Стосунки між КНР та США загострюються

Речник Південного командування ВМС Китаю Тянь Цзюньлі заявив, що сили ТВД (Театру воєнних дій) постійно підтримуватимуть високий рівень бойової готовності і вживатимуть усіх необхідних заходів для рішучого захисту національного суверенітету і безпеки, а також миру і стабільності в Південнокитайському морі.

Водночас американські ВМС заперечили заяву китайських військових, зазначивши, що есмінець проводить "рутинні операції" в Південнокитайському морі і не був висланий.

Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати і діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право,

– йдеться в заяві 7-го флоту ВМС США.

США зміцнюють союзи в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, намагаючись протистояти наполегливості Китаю в Південнокитайському морі та Тайванській протоці, оскільки Пекін прагне просувати свої територіальні претензії.

Сі Цзіньпін відвідав Росію: що відомо