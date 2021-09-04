Китай ощутимо потрясло: в провинции Синьцзян зафиксировали землетрясение

4 сентября 2021 , 13:28
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Источник:

Xinhua

Утром 4 сентября в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1. толчки ощутили жители префектуры Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района.

По информации Китайского центра землетрясений, толчки зафиксировали 4 сентября, в 9:54 по пекинскому времени.

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Землетрясение в Китае

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 километров и находился в таких координатах: 37,87 градуса северной широты и 77,96 градуса восточной долготы. Еще до начала землетрясения в префектурах Кашгар и Хотан, что в провинции Синьцзян, произошли несколько незначительных толчков.

Согласно сообщениям местных властей, жертв и материального ущерба в результате землетрясения удалось избежать.

Однако на место господства стихии направили 37 автомобилей и 141 спасателя.

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Землетрясение зафиксировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: карта

 

Автор: Наталія Пристанська