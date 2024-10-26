Вместе с КНДР: может ли Китай отправить военных на войну против Украины
Не только Северная Корея, но и Китай помогает России вести войну против Украины. Сейчас Пекин оказывает только экономическую помощь Кремлю.
Прямой военной помощи России от Китая не было, и на это есть причина. Изменит ли свое мнение Китай после того, как КНДР отправила военных в Россию, 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.
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Отправит ли Китай войска на помощь России
Северная Корея постепенно расширяла военную поддержку России, начиная с боеприпасов и заканчивая солдатами. Есть опасения, что еще один партнер России – Китай – также может отправить своих военных на войну.
Однако есть ряд факторов, из-за которых такое развитие событий является маловероятным.
У Северной Кореи и Китая совершенно разные экономики. Китай – один из локомотивов мировой экономики, а в КНДР голод – стандартная ситуация. Едва ли не самая большая мотивация северокорейцев идти воевать – мысль, что Путин будет за это как-то платить: или деньгами, или товарами. Китаю финансовая мотивация неинтересна,
– объяснил Павел Нарожный.
Собственно, для Китая нет какой-либо выгоды в том, чтобы отправлять своих военных в Украину. В конце концов, это довольно рискованно для страны, которая до сих пор пытается балансировать свою позицию и сохранить геополитическое влияние.
"Для Китая это станет провалом. США и Европа для них – это крупнейшие торговые партнеры, поэтому им отнюдь не хочется попадать под санкции и иметь ограничения на торговлю. Именно поэтому партнерство Китая и России является очень ограниченным", – отметил военный эксперт.
Пекин продает Москве определенные запчасти для дронов. Ранее в Россию также поступали товары двойного назначения, однако из-за санкций США эти поставки сократились до минимума. Более того, уже несколько месяцев как Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения.
"Я не вижу каких-то драйверов, чтобы Китай отправил свою регулярную армию на помощь России. Какие-то наемники из Китая – да, это возможно. Но регулярная армия Китая в России – это маловероятно", – добавил Нарожный.
Как воюет Китай
Северную Корею, которая предоставила России своих солдат, интересует не только финансовая выгода. Для них также важен боевой опыт, которого у их армии фактически нет. Что касается Китая, то здесь ситуация опять другая.
Китайцы воюют не так войсками, их экспансия происходит через кредиты. Например, они получили стратегический порт в Венесуэле благодаря кредитам. Война для Китая – это слишком дорого,
– объяснил военный эксперт.
То есть это еще раз доказывает, что отправлять своих военных в Россию Пекину просто невыгодно. Они могут только помогать Кремлю экономически, но и то – осторожно.